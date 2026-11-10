Atriz Angèle Metzger é encontrada morta aos 27 anos; polícia investiga queda

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Giuliana Mancini
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 12:08
A atriz francesa Angèle Metzger, conhecida por protagonizar a série Chair Tendre (2022), foi encontrada morta aos 27 anos no sábado (7), em Les Pavillons-sous-Bois, na França. A artista foi localizada na base do prédio onde morava, e a polícia investiga as circunstâncias de uma possível queda.
Segundo as primeiras informações da investigação, Angèle pode ter caído de uma escada ou de uma plataforma com acesso a um estacionamento subterrâneo. Equipes de emergência foram acionadas, mas não conseguiram reanimá-la.
Angèle Metzger
De acordo com o jornal francês Le Parisien, a polícia informou que "estão sendo realizadas perícias técnicas em telefonia e sistemas de videovigilância, além de entrevistas com testemunhas" para esclarecer o que aconteceu.
A publicação informou ainda que câmeras de segurança teriam registrado a atriz entrando em uma área do edifício que não era aberta ao público. Alguns objetos pessoais dela também foram encontrados no local.
A investigação continua, e as autoridades ainda não estabeleceram as circunstâncias exatas da morte. Segundo a polícia, "nada permite confirmar um suicídio".