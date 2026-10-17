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Atriz aposta em trabalho paralelo, vira 'doula da morte' e passa a acompanhar pessoas no fim da vida

Gabriella Wilde contou que formação em psicoterapia despertou seu interesse pelo luto

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 10:22

Gabriella Wilde
Gabriella Wilde Crédito: Reprodução/Instagram

Conhecida por trabalhos em produções como "Mulher-Maravilha 1984" e "Doctor Who", a atriz e modelo inglesa Gabriella Wilde, de 37 anos, passou a se dedicar a uma atividade pouco comum: ser "doula da morte", profissional que oferece apoio emocional e acolhimento a pessoas em fase final da vida e a seus familiares.

Em uma participação recente no programa britânico "This Morning", a atriz explicou que o interesse pelo tema surgiu durante uma formação em psicoterapia. A partir dos estudos, ela começou a refletir sobre a relação das pessoas com o luto e a mortalidade.

Gabriella Wilde

Gabriella Wilde por Reprodução/Instagram
Gabriella Wilde por Reprodução/Instagram
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Gabriella Wilde por Reprodução/Instagram

"Comecei a me capacitar (à noite) enquanto ainda trabalhava em "Poldark", contou, referindo-se ao drama histórico da BBC do qual participou entre 2016 e 2019.

"Na verdade, tudo começou quando iniciei uma formação em psicoterapia. Rapidamente, passei a me interessar pela nossa relação com o luto e, consequentemente, com a própria mortalidade. E logo percebi o quão pouco falamos sobre esse assunto", completou.

Segundo a atriz, a experiência também mudou a maneira como ela própria enxerga a vida. "Ao realizar esse trabalho, notei que ele não apenas transformou minha compreensão sobre a morte, o processo de morrer e o luto, mas também mudou a minha relação com a minha própria vida — a forma como vivo. Foi algo que realmente me transformou", afirmou.

Para ela, falar abertamente sobre a morte é uma maneira de ajudar pessoas e famílias a enfrentarem esse período sem se sentirem "menos isoladas".

Apesar de ter decidido se dedicar ao acompanhamento de pessoas no fim da vida, Gabriella Wilde admitiu que sentiu insegurança ao assumir a função. A atriz relatou ter enfrentado o que chamou de "síndrome do impostor", expressão usada para descrever a sensação de não ser suficientemente capaz ou merecedor de ocupar determinada posição, mesmo quando há preparo para isso.

Com o tempo, porém, ela percebeu que uma das partes mais importantes do trabalho é oferecer presença e apoio a quem está passando por um momento delicado. "Acho que aprendi muito rápido que tudo se resume a estar lá e marcar presença", explicou.

Wilde também ressaltou que a doula não tem controle sobre o processo de morrer, mas pode oferecer acolhimento à pessoa e aos familiares. "Há um processo em curso sobre o qual ninguém tem controle real; trata-se apenas de oferecer um apoio calmo e gentil à família ou à pessoa, e isso pode ser algo tão simples quanto estar presente e segurar a mão de alguém para que essa pessoa não se sinta sozinha".

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