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Atriz com mais de 50 anos de carreira, faz venda de livro nas redes sociais para pagar contas: ‘Necessidade’

Narjara Turetta chegou a vender coco em Copacabana no início dos anos 2000 para sustentar a si e a mãe

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 19:24

Narjara fez vídeo explicando situação
Narjara fez vídeo explicando situação Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Com mais de 50 anos de carreira, Narjara Turetta, tem passado mais uma vez tem passado por problemas financeiros.

Através do Storie do Instagram, a atriz fez o anúncio da venda de um livro que ganhou do autor Ulisses Campbell, no status do WhatsApp. O unboxing reúne três livros sobre assassinas brasileiras, como a pastora Flor de Lis.

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Aos 59 anos, Najara ressaltou que está vendendo o livro para pagar contas, assim como para ajudar outras ongs que conhece.

A atriz diz que está “chateada” com o caso ter repercutido. Najara contou que uma conhecida, que está entre seus contatos no WhatsApp disse que soube que ela passa por dificuldades, e que ela já havia enviado mensagem antes e atriz não tinha “dado bola”.

“Ela disse que tinha acabado de sair uma notícia de que eu estava vendendo algumas coisas por necessidade e um unboxing de livros. Eu coloque que estava vendendo por necessidade pra pagar conta. Não estou passando necessidades, graças ao bom Deus”, pontuou Narjara, ao descrever o caso como “ridículo e constrangedor”.

“Vendi um livro sobre o Mazzaropi pro meu querido Daniel Filho, Daniel ficou com o livro, uma parte do que ele me deu, dei pras ongs, porque me comove. Uma parte eu usei pra pagar uma conta minha e a outra parte, eu usei pra ajudar essas pessoas, pra ajudar esses protetores que não têm quem os ajude”, ressaltou ainda.

Prestes a lançar um livro sobre seus mais de 50 anos de carreira, “A Reinvenção”, Narjara tem feito peças, como “O Filho das Mães” e uma nova temporada de “Loucas de Copacabana”, ambas produzidas por Isabela Barros Produções e Guilherme Del Rio.

Em junho de 2025, Narjara chegou a fazer uma rifa em suas redes sociais com o objetivo de arrecadar R$ 4 mil para o tratamento do seu gato, que tinha passado por uma cirurgia.

Narjara Turetta fez várias novelas na Globo, como “Salve Jorge”, “O Outro Lado do Paraíso” e “Páginas da Vida”. A atriz estreou na TV na década de 1970, quando teve destaque como a filha de Regina Duarte no seriado “Malu Mulher”.

No início dos anos 2000, a atriz chegou a vender água de coco na praia de Copacabana, no Rio, para sustentar a si e a mãe, após dificuldades financeiras e falta de oportunidade na TV.

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