SAIBA DETALHES

Atriz da Globo é perseguida por homem em supermercado: ‘Tarado’; veja vídeo

Bárbara Reis que esteve no elenco do remake de Vale Tudo (2025) ficou assustada com assédio

Felipe Sena

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 16:52

Bábara Reis relatou caso nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz da TV Globo Bárbara Reis, que esteve no elenco do remake de Vale Tudo (2025) revelou que foi perseguida por um homem enquanto fazia compras em um supermercado.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a atriz contou que chegou a confrontar o homem o apontando como “tarado” e chegou a pedir ajuda a segurança do estabelecimento.

Barbara Reis 1 de 7

O episódio começou quando a atriz percebeu um olhar estranho do homem enquanto pesava carnes. Em seguida, ao chegar à padaria do estabelecimento, e teve a sensação de estar sendo seguida.

Para confirmar que estava sendo seguida, a atriz trocou de corredor, mas o homem a acompanhou, carregando três tipos de pães nas mãos. “Fui perseguida no mercado, sabe, por esses tarados. Estou até tremendo um pouco ainda. Por um momento, achei que talvez ele estivesse me reconhecendo e tal, mas a coisa começou a escalar para um momento sensível. Eu fazendo minhas compras no mercado e o cara atrás de mim”, relatou.

Bárbara explicou que continuou as compras, procurando manter distância e permanecer em corredores movimentados, mas o homem continuou a observando, até que a atriz finalmente se dirigiu ao caixa, e ele apareceu logo atrás dela, empurrando um carrinho completamente vazio.

“Aí eu não aguentei e falei assim: ‘Vem cá, você vai ficar me perseguindo mesmo no mercado?’”, contou. “Nunca tinha passado por isso. De perceber claramente uma pessoa atrás de você, nitidamente, em um lugar público, descaradamente. E olha que ele teve coragem, mas essas pessoas são covardes.”