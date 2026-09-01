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Atriz de 'Ainda Estou Aqui' ganha R$ 15 mil de indenização após dormir em chão de aeroporto

Voo de Valentina Herszage partindo de Nova York foi cancelado e a artista ainda teve as malas extraviadas

Kamila Macedo

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 18:14

Valentina Herszage como Manuela em "Emergência 53" Crédito: Divulgação

A atriz Valentina Herszage precisou dormir no chão de um aeroporto em Nova York, nos Estados Unidos, após uma sucessão de transtornos. O voo, que tinha como destino o Brasil, registrou diversos atrasos e terminou cancelado, o que fez a artista passar a noite no local ao lado dos demais passageiros. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Além do cancelamento, a atriz teve as malas extraviadas, problema que só foi solucionado no dia seguinte.

Valentina Herszage 1 de 9

Diante dos imprevistos, a artista recorreu à Justiça do Rio de Janeiro. Na ação, a Delta Air Lines – companhia aérea responsável pelos bilhetes – foi condenada a pagar R$ 15 mil à atriz por danos morais.

Valentina ganhou projeção internacional com “Ainda Estou Aqui” (2024), primeiro longa-metragem brasileiro a ganhar um Oscar de Melhor Filme Internacional. Ela deu vida a uma das filhas do casal Rubens e Eunice Paiva, interpretados por Selton Mello e Fernanda Torres, respectivamente.