DESABAFOU

Atriz de Avenida Brasil se revolta ao ser confundida com petista em ensaio com roupa vermelha: 'Tenho a pessoa que rezo pra ser presidente'

Atriz rebateu cobranças por posicionamento político, criticou ataques nas redes sociais e afirmou que não pretende revelar suas preferências eleitorais

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 14:30

Cacau Protásio Crédito: Reprodução

A atriz Cacau Protásio perdeu a paciência com os comentários políticos que recebeu após publicar um ensaio fotográfico usando roupas vermelhas. Em um vídeo que ganhou repercussão nas redes sociais neste domingo (11), ela criticou os seguidores que associaram a escolha da cor a uma preferência partidária e deixou claro que não pretende revelar em quem votará nas eleições presidenciais. "Vocês são muito chatos. Vocês nunca vão saber em quem eu vou votar", disparou a artista, incomodada com as mensagens deixadas em seu perfil.

A polêmica começou depois que Cacau compartilhou, em setembro, fotografias nas quais aparece com roupas e acessórios vermelhos. A publicação foi acompanhada da música "Sem Pressa", parceria de Anitta com MC Tha. Segundo a atriz, as imagens foram produzidas muito antes da atual discussão eleitoral e não tinham qualquer intenção política. "Esse ensaio, eu não fiz agora, já fiz há muito tempo, e as pessoas foram na minha página falar de política. Eu não falo de política", explicou.

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Cacau também respondeu diretamente a quem exige que artistas declarem publicamente suas posições. Ela afirmou que prefere manter suas escolhas eleitorais em sigilo e utilizar as redes sociais para divulgar sua carreira. "Cacau, você vai se posicionar? Não, eu não me posiciono. Sabe por quê? Porque quando dá ruim, dá merda, ninguém vem aqui pagar minha conta", declarou.

Apesar de admitir que tem um candidato de sua preferência, a atriz ressaltou que deseja um bom governo independentemente do resultado das urnas. "Eu tenho a pessoa que eu quero que seja presidente. Eu tenho a pessoa que eu quero e eu rezo pra ser. Mas se ele não for, o outro que entrar, eu vou rezar pra dar certo. Por quê? Porque eu vivo nesse país", afirmou.

Durante o desabafo, Cacau também condenou as brigas entre familiares e amigos motivadas por divergências políticas. Para ela, as diferenças eleitorais não deveriam impedir a convivência entre pessoas próximas. "Vamos lá, cambada de hipócrita. Você tá torcendo por um, mas o seu filho, a sua mãe torce por outro. Você vai parar de falar? Você vai na página da sua mãe ou do seu filho, você vai maltratar? Você vai xingar?", questionou.

A artista ainda falou sobre suas expectativas para o país, citando melhorias na saúde pública, na educação e na segurança. Ela contou que deseja poder utilizar o Sistema Único de Saúde (SUS) sem depender de um plano particular e defendeu que os governantes priorizem as necessidades da população.

Outro ponto abordado foi a relação entre posicionamento político e trabalho artístico. Cacau afirmou que não deseja transformar seu perfil em um espaço de disputas partidárias, pois teme que isso afaste o público de suas produções.

"Eu sou artista sim. Eu trabalho. Eu vou na minha página divulgar o meu trabalho, porque se eu começar com partido político, vocês não vão pagar pra ver minha peça. Eu quero que vocês vejam o meu talento", disse.

A atriz anunciou ainda que pretende excluir comentários políticos negativos de suas publicações. Segundo ela, o objetivo é preservar um ambiente voltado à divulgação de seus projetos profissionais.

A manifestação acontece em meio a cobranças direcionadas a outros artistas brasileiros durante o período eleitoral. Recentemente, Ary Mirelle, esposa do cantor João Gomes, relatou que a família recebe ameaças e explicou que o marido teme novas retaliações por manifestações políticas.