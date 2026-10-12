Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atriz de Avenida Brasil se revolta ao ser confundida com petista em ensaio com roupa vermelha: 'Tenho a pessoa que rezo pra ser presidente'

Atriz rebateu cobranças por posicionamento político, criticou ataques nas redes sociais e afirmou que não pretende revelar suas preferências eleitorais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 14:30

Cacau Protásio
Cacau Protásio Crédito: Reprodução

A atriz Cacau Protásio perdeu a paciência com os comentários políticos que recebeu após publicar um ensaio fotográfico usando roupas vermelhas. Em um vídeo que ganhou repercussão nas redes sociais neste domingo (11), ela criticou os seguidores que associaram a escolha da cor a uma preferência partidária e deixou claro que não pretende revelar em quem votará nas eleições presidenciais. "Vocês são muito chatos. Vocês nunca vão saber em quem eu vou votar", disparou a artista, incomodada com as mensagens deixadas em seu perfil.

A polêmica começou depois que Cacau compartilhou, em setembro, fotografias nas quais aparece com roupas e acessórios vermelhos. A publicação foi acompanhada da música "Sem Pressa", parceria de Anitta com MC Tha. Segundo a atriz, as imagens foram produzidas muito antes da atual discussão eleitoral e não tinham qualquer intenção política. "Esse ensaio, eu não fiz agora, já fiz há muito tempo, e as pessoas foram na minha página falar de política. Eu não falo de política", explicou.

Cacau Protásio

Cacau Protásio em "Vai que Cola" por Reprodução
Cacau Protásio por Reprodução
Cacau Protásio por Reprodução
Cacau Protásio por Reprodução/Instagram
Cacau Protásio por Divulgação
Cacau Protásio faz a mãe de Mussum, Malvina e thawan lucas bandeira por Desiree do Valle/divulgação
1 de 6
Cacau Protásio em "Vai que Cola" por Reprodução

Cacau também respondeu diretamente a quem exige que artistas declarem publicamente suas posições. Ela afirmou que prefere manter suas escolhas eleitorais em sigilo e utilizar as redes sociais para divulgar sua carreira. "Cacau, você vai se posicionar? Não, eu não me posiciono. Sabe por quê? Porque quando dá ruim, dá merda, ninguém vem aqui pagar minha conta", declarou.

Apesar de admitir que tem um candidato de sua preferência, a atriz ressaltou que deseja um bom governo independentemente do resultado das urnas. "Eu tenho a pessoa que eu quero que seja presidente. Eu tenho a pessoa que eu quero e eu rezo pra ser. Mas se ele não for, o outro que entrar, eu vou rezar pra dar certo. Por quê? Porque eu vivo nesse país", afirmou.

Durante o desabafo, Cacau também condenou as brigas entre familiares e amigos motivadas por divergências políticas. Para ela, as diferenças eleitorais não deveriam impedir a convivência entre pessoas próximas. "Vamos lá, cambada de hipócrita. Você tá torcendo por um, mas o seu filho, a sua mãe torce por outro. Você vai parar de falar? Você vai na página da sua mãe ou do seu filho, você vai maltratar? Você vai xingar?", questionou.

A artista ainda falou sobre suas expectativas para o país, citando melhorias na saúde pública, na educação e na segurança. Ela contou que deseja poder utilizar o Sistema Único de Saúde (SUS) sem depender de um plano particular e defendeu que os governantes priorizem as necessidades da população.

Leia mais

Imagem - Resumo de 'Avenida Brasil' (12 a 16/10): Tufão pede Nina em casamento, Carminha arma vingança e Max rouba fortuna

Resumo de 'Avenida Brasil' (12 a 16/10): Tufão pede Nina em casamento, Carminha arma vingança e Max rouba fortuna

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Uma mulher pode amar os filhos mais do que a própria vida e, ainda assim, se arrepender de ter escolhido ser mãe' - a reflexão inspirada em Carl Rogers

Frase do dia da Psicologia: 'Uma mulher pode amar os filhos mais do que a própria vida e, ainda assim, se arrepender de ter escolhido ser mãe' - a reflexão inspirada em Carl Rogers

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Acredite em milagres, mas não dependa deles' - a reflexão inspirada em Epicteto sobre esperança e responsabilidade

Frase do dia da Filosofia: 'Acredite em milagres, mas não dependa deles' - a reflexão inspirada em Epicteto sobre esperança e responsabilidade

Outro ponto abordado foi a relação entre posicionamento político e trabalho artístico. Cacau afirmou que não deseja transformar seu perfil em um espaço de disputas partidárias, pois teme que isso afaste o público de suas produções.

"Eu sou artista sim. Eu trabalho. Eu vou na minha página divulgar o meu trabalho, porque se eu começar com partido político, vocês não vão pagar pra ver minha peça. Eu quero que vocês vejam o meu talento", disse.

A atriz anunciou ainda que pretende excluir comentários políticos negativos de suas publicações. Segundo ela, o objetivo é preservar um ambiente voltado à divulgação de seus projetos profissionais.

A manifestação acontece em meio a cobranças direcionadas a outros artistas brasileiros durante o período eleitoral. Recentemente, Ary Mirelle, esposa do cantor João Gomes, relatou que a família recebe ameaças e explicou que o marido teme novas retaliações por manifestações políticas.

Cacau encerrou o vídeo reforçando que continuará torcendo por seu candidato, mas que respeitará o resultado das eleições e desejará sucesso ao próximo presidente. "Então reza que é pro seu predileto ganhar que eu vou rezar pro meu ganhar. Mas se o meu não ganhar, eu vou rezar pro seu ter uma presidência maravilhosa", concluiu.

Mais recentes

Imagem - Fernanda Rodrigues revela como está após câncer de pele: 'Percebi que uma manchinha tinha voltado'

Fernanda Rodrigues revela como está após câncer de pele: 'Percebi que uma manchinha tinha voltado'
Imagem - Mascote do Flamengo, bolo gigante e réplica do Maracanã: veja como foi o aniversário de 5 anos temático e luxuoso do filho de Rafael Zulu

Mascote do Flamengo, bolo gigante e réplica do Maracanã: veja como foi o aniversário de 5 anos temático e luxuoso do filho de Rafael Zulu
Imagem - VÍDEO: Luan Santana faz gesto do 'L' durante show, fala sobre futuro do Brasil e provoca repercussão; equipe nega apoio político a Lula

VÍDEO: Luan Santana faz gesto do 'L' durante show, fala sobre futuro do Brasil e provoca repercussão; equipe nega apoio político a Lula