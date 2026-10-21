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Atriz de 'Emily in Paris' tieta Marisa Monte e se declara: '35 anos de amor'

Philippine Leroy-Beaul aproveitou passagem pelo Brasil para posar ao lado da cantora

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 12:18

Marisa Monte e Philippine Leroy-Beaulieu :   Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Philippine Leroy-Beaulieu, que vive a personagem Sylvie Grateau na série da 'Netflix Emily in Paris', teve um momento de fã durante sua recente passagem pelo Brasil. Em publicação nas redes sociais nesta semana, a artista francesa dividiu com o público um clique em que aparece sorridente ao lado de Marisa Monte.

A atriz Philippine Leroy-Beaulieu esteve no Brasil nos últimos dias

Philippine Leroy-Beaulieu e Marisa Monte por Reproduão/Instagram
A atriz Philippine Leroy-Beaulieu e o ator Filipe Bragança estiveram no Santuário acompanhados do diretor Carlos Saldanha por Reproduão/Instagram
A atriz Philippine Leroy-Beaulieu no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro por Reproduão/Instagram
A atriz Philippine Leroy-Beaulieu esteve no Brasil para participar do Festival do Rio e da première do filme "100 Dias" por Reproduão/Instagram
A atriz Philippine Leroy-Beaulieu no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro por Reproduão/Instagram
A atriz Philippine Leroy-Beaulieu e o ator Filipe Bragança estiveram no Santuário acompanhados do diretor Carlos Saldanha por Reproduão/Instagram
A atriz Philippine Leroy-Beaulieu por Reproduão/Instagram
A atriz Philippine Leroy-Beaulieu por Reproduão/Instagram
A atriz Philippine Leroy-Beaulieu por Reproduão/Instagram
A atriz Philippine Leroy-Beaulieu por Reproduão/Instagram
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Philippine Leroy-Beaulieu e Marisa Monte por Reproduão/Instagram

Na legenda, a artista brincou sobre a própria reação e o entusiasmo diante da brasileira. Ela revelou estar completamente encantada pela artista e contou que acompanha o trabalho de Marisa há mais de trinta anos.

O amor da artista francesa com a cultura brasileira vem de longa data. Philippine chegou a morar no país nos anos 1990, fala português de maneira fluente e já viveu alguns meses em solo brasileiro. Sua admiração pela música nacional também inclui o axé, ela já declarou sua paixão pela Banda Eva desde o período em que Ivete Sangalo liderava o grupo.

A vinda ao país teve como motivo a presença em um evento com O Boticário em São Paulo, celebrando os 20 anos da linha Lily. A atriz também marcou presença no Festival do Rio e na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo promovendo o filme '100 Dias'. No longa, dirigido por Carlos Saldanha, ela interpreta a mãe de Amyr Klink, vivido por Filipe Bragança.

Com cinco temporadas já disponíveis no streaming, a produção estrelada por Lily Collins segue como um dos principais sucessos da plataforma. As filmagens da sexta temporada continuam em andamento, com estreia para o final do ano.

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Tags:

Marisa Monte Emily in Paris Philippine Leroy-beaulieu

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