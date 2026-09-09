Atriz de 'Harry Potter' revela quanto ganhou por dois filmes da franquia e detona cachê: 'Porcaria'

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Fernanda Varela
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 12:34
A atriz Miriam Margolyes, conhecida pelo papel da professora Pomona Sprout na franquia 'Harry Potter', revelou quanto recebeu para participar de dois filmes da saga e não escondeu a insatisfação com o valor. Aos 85 anos, ela afirmou ter ganhado 60 mil libras, cerca de R$ 413 mil na conversão citada pela publicação.
Margolyes esteve em 'Harry Potter e a Câmara Secreta', lançado em 2002, e retornou ao universo da saga em 'Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2', de 2011. Durante entrevista ao jornal britânico The Sun, a atriz classificou o pagamento recebido pelos trabalhos como uma 'porcaria'.
Miriam Margolyes atuou em Harry Potter
Além da questão financeira, a artista demonstrou incômodo por ainda ser lembrada principalmente pela personagem da franquia. 'Não fico nada feliz que todo mundo só pense em mim como a Professora Sprout. Porque eu fiz outras coisas, coisas melhores', declarou.
Ao falar especificamente sobre o cachê, Margolyes contou que recebeu 60 mil libras pelos filmes. Apesar da reclamação, ela ponderou que não se incomoda com o fato de outros integrantes do elenco terem recebido valores maiores e afirmou que essa diferença faz parte do funcionamento do mercado.
A carreira de Miriam Margolyes vai muito além de 'Harry Potter'. Ela venceu o Bafta em 1994 por sua atuação em 'A Época da Inocência' e também acumula trabalhos em produções como 'Yentl', 'A Pequena Loja de Horrores', 'Como Cães e Gatos' e 'Magnólia'.