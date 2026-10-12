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Atriz de 'Legalmente Loira' é presa após morder comissário e tentar abrir porta de avião durante voo

Selma Blair teria agredido dois tripulantes em viagem aos Estados Unidos; representante da artista afirma que comportamento foi provocado por emergência médica

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 18:26

Selma Blair em Legalmente Loira
Selma Blair em Legalmente Loira Crédito: Reprodução

A atriz Selma Blair, conhecida por seus papéis em "Legalmente Loira" e "Segundas Intenções", foi presa durante um voo da Delta Airlines entre Los Angeles e Nova York, nos Estados Unidos, no domingo (11). Segundo informações divulgadas pelo TMZ, a artista teria agredido dois comissários de bordo, mordido um deles e tentado abrir a porta da aeronave durante a viagem.

De acordo com os relatos, dois integrantes da tripulação sofreram ferimentos durante a ocorrência, e um deles precisou ser encaminhado ao hospital. A atriz também recebeu atendimento médico após o pouso.

Selma Blair

Selma Blair por Reprodução
Selma Blair por Reprodução
Selma Blair por Reprodução
Selma Blair em Legalmente Loira por Reprodução
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Selma Blair por Reprodução

O episódio aconteceu em um voo com destino ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York. A companhia aérea confirmou que as autoridades foram acionadas assim que o avião chegou ao destino. Em comunicado enviado ao TMZ, um representante de Selma Blair afirmou que a atriz enfrentou um problema de saúde durante a viagem e relacionou a situação ao comportamento descrito pelos tripulantes.

"Selma passou por uma emergência médica que levou à suposta conduta. Após o pouso, ela recebeu atendimento médico imediato e está em condição estável", declarou.

A Delta Airlines informou que não admite comportamentos que coloquem em risco a segurança de passageiros e funcionários. Segundo a empresa, a aeronave pousou antes do horário previsto e o incidente não provocou prejuízos operacionais.

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O caso passou a ser investigado pelo FBI, órgão federal americano responsável por apurar possíveis crimes cometidos a bordo de aeronaves.

Esta não é a primeira vez que Selma Blair enfrenta problemas durante uma viagem de avião. Em 2016, ela foi retirada de um voo entre Cancún, no México, e Los Angeles, após apresentar comportamento alterado. Na época, a atriz explicou que havia misturado bebidas alcoólicas com medicamentos, o que teria provocado um apagão. Posteriormente, pediu desculpas pelo episódio e afirmou estar arrependida.

Selma Blair, de 54 anos, construiu sua carreira em produções como "Segundas Intenções" (1999), "Legalmente Loira" (2001), "Tudo Para Ficar Com Ele" (2002) e "Hellboy" (2004).

Em 2018, a artista revelou publicamente que havia sido diagnosticada com esclerose múltipla, doença que afeta o sistema nervoso central. Desde então, passou a compartilhar aspectos do tratamento e de sua rotina com a condição, experiência retratada no documentário "Introducing, Selma Blair".

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