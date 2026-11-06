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Kamila Macedo
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 19:32
A atriz Dafne Keen, conhecida por interpretar a mutante X-23 em "Logan" (2017), contou que teve contato com drogas ainda na infância, quando começou a frequentar festas do meio artístico em Hollywood. Com apenas 11 anos, ela já recebia ofertas de substâncias ilícitas em eventos relacionados às produções das quais participava. A experiência, segundo a artista, contribuiu para que ela não desenvolvesse interesse em experimentá-las posteriormente.
"Eu recebia ofertas de cocaína em festas de encerramento de gravações. Era muito pequena, tinha 11, 12, 13 anos. Então vi como aquilo era e pensei: 'Não tenho muito interesse nisso'. Felizmente, eu dizia não", afirmou. O relato foi feito durante uma participação no podcast "Inside of You", apresentado por Michael Rosenbaum.
Dafne Keen
Dafne explicou que a decisão de não consumir entorpecentes também se estende às bebidas alcoólicas. Ela atribui essa postura ao contato precoce que teve durante a infância, que acabou moldando a maneira como passou a enxergar o uso dessas substâncias. "Acho que nunca fiquei bêbada o suficiente para ter uma ressaca. Sou muito controladora com isso", revelou.
Mesmo sem consumir álcool, a atriz afirmou que não deixa de aproveitar festas e eventos. Ela contou que costuma permanecer nesses ambientes até o amanhecer, principalmente pela possibilidade de ouvir música, dançar e conhecer pessoas. "Saio e fico até às seis da manhã, mas sóbria. Só pelo clima, porque gosto de música, de dançar e de pessoas", relatou.
A pressão dos colegas também fez parte de suas vivências na adolescência. Para evitar questionamentos, Dafne chegou a afirmar que já havia experimentado alguma substância, embora permanecesse sóbria.
Outro assunto abordado na entrevista foi a convivência com Hugh Jackman durante as gravações de "Logan". Na época, aos 11 anos, a atriz contracenou com o colega e destacou o cuidado que recebeu dele nos bastidores. Para Dafne, o ator assumiu uma postura protetora, semelhante à de uma figura paterna.
"Ele se certificava de que ninguém abusasse dos meus horários de trabalho, de que eu estivesse me divertindo no set e de que não percebesse nenhuma tensão que pudesse estar acontecendo nos bastidores. Foi incrivelmente protetor e maravilhoso", relembrou.
Desde sua participação em "Logan", Dafne acumulou trabalhos em produções de destaque. A atriz protagonizou a série "His Dark Materials" (2019), integrou o elenco de "The Acolyte" (2024) e retomou o papel de X-23 em "Deadpool & Wolverine" (2024). Seu próximo trabalho será na terceira temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos", na qual interpretará Ártemis, com estreia prevista para 20 de novembro no Disney+.