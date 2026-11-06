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Ex-atriz mirim de 'Logan' conta que recusou drogas aos 11 anos em festas de Hollywood

Dafne Keen revelou ter recebido ofertas para usar substâncias ilícitas na infância

Kamila Macedo

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 19:32

Dafne Keen interpretou a personagem X-23 em "Logan" (2017) Crédito: Reprodução/Instagram | Divulgação

A atriz Dafne Keen, conhecida por interpretar a mutante X-23 em "Logan" (2017), contou que teve contato com drogas ainda na infância, quando começou a frequentar festas do meio artístico em Hollywood. Com apenas 11 anos, ela já recebia ofertas de substâncias ilícitas em eventos relacionados às produções das quais participava. A experiência, segundo a artista, contribuiu para que ela não desenvolvesse interesse em experimentá-las posteriormente.

"Eu recebia ofertas de cocaína em festas de encerramento de gravações. Era muito pequena, tinha 11, 12, 13 anos. Então vi como aquilo era e pensei: 'Não tenho muito interesse nisso'. Felizmente, eu dizia não", afirmou. O relato foi feito durante uma participação no podcast "Inside of You", apresentado por Michael Rosenbaum.

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Dafne explicou que a decisão de não consumir entorpecentes também se estende às bebidas alcoólicas. Ela atribui essa postura ao contato precoce que teve durante a infância, que acabou moldando a maneira como passou a enxergar o uso dessas substâncias. "Acho que nunca fiquei bêbada o suficiente para ter uma ressaca. Sou muito controladora com isso", revelou.

Mesmo sem consumir álcool, a atriz afirmou que não deixa de aproveitar festas e eventos. Ela contou que costuma permanecer nesses ambientes até o amanhecer, principalmente pela possibilidade de ouvir música, dançar e conhecer pessoas. "Saio e fico até às seis da manhã, mas sóbria. Só pelo clima, porque gosto de música, de dançar e de pessoas", relatou.

A pressão dos colegas também fez parte de suas vivências na adolescência. Para evitar questionamentos, Dafne chegou a afirmar que já havia experimentado alguma substância, embora permanecesse sóbria.

Outro assunto abordado na entrevista foi a convivência com Hugh Jackman durante as gravações de "Logan". Na época, aos 11 anos, a atriz contracenou com o colega e destacou o cuidado que recebeu dele nos bastidores. Para Dafne, o ator assumiu uma postura protetora, semelhante à de uma figura paterna.

"Ele se certificava de que ninguém abusasse dos meus horários de trabalho, de que eu estivesse me divertindo no set e de que não percebesse nenhuma tensão que pudesse estar acontecendo nos bastidores. Foi incrivelmente protetor e maravilhoso", relembrou.