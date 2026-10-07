FAMOSOS

Atriz de 'Quem Ama Cuida' revela dívida inusitada do passado: 'Vou aproveitar o melhor da vida'

Duda Almeida conta que acumulou dívidas no cartão de crédito no início da carreira e revela como o pai a ajudou a quitar as despesas

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 09:52

Duda Almeida Crédito: Beatriz Damy/Divulgação

Duda Almeida vive uma personagem que atualmente enfrenta dificuldades financeiras em "Quem Ama Cuida", novela das 21h da Globo. A situação não é muito estranha para a atriz de 30 anos. Na vida real, ela também já passou por um aperto parecido antes de alcançar estabilidade financeira. Ela contou que se endividou por causa de um hábito que, na época, considerava um dos maiores prazeres da vida: comer comida japonesa.

A artista contou que a situação aconteceu no início da carreira como modelo, quando recebeu do pai um cartão de crédito adicional. Empolgada com a possibilidade de gastar, Duda passou a pedir comida japonesa com frequência e também a frequentar restaurantes.

Duda Almeida 1 de 27

"Logo no início quando me tornei modelo, fazia umas confusões. Eu era viciada em comida japonesa. Quando meu pai fez um cartão de crédito adicional pra mim, fiz muitas dívidas", revelou, ao Extra.

O problema veio quando o pai conferiu a fatura do cartão e percebeu o tamanho dos gastos. "Aí meu pai pegou a fatura e perguntou: 'Você está fazendo uma dívida com comida japonesa?'. Toda hora eu pedia em aplicativo de comida e ia no restaurante. Eu pagava para mim e para meus amigos. Pensava 'vou aproveitar o melhor da vida, que era comer comida japonesa'", contou.

Na época, o pai de Duda ajudou a filha a quitar as despesas. Segundo a atriz, porém, o dinheiro não foi dado, mas emprestado, e ela posteriormente devolveu o valor. "Meu pai pagou dois meses do cartão, mas depois eu paguei ele de volta, tá? Foi emprestado", explicou, aos risos.

Hoje, Duda afirma que não enfrenta mais problemas financeiros. Ela também explica que, por ter sido a primeira pessoa da família a passar por uma mudança financeira significativa, não costuma ter a quem recorrer quando precisa de ajuda.

"Por eu ser a primeira da minha família que teve uma virada financeira, eu não tenho pessoas que eu possa pedir ajuda. Eu estou mais no lugar de ajudar do que ser ajudada", afirmou.

Virada de Andréa

A experiência pessoal da atriz com dinheiro contrasta com o momento vivido por Andréa em "Quem Ama Cuida". Na novela, a personagem enfrenta uma situação delicada depois de ser desmascarada por Pilar, interpretada por Isabel Teixeira, diante da família.

Além da crise no relacionamento com Rafael, vivido por João Vitor Silva, Andréa precisa lidar com as próprias dificuldades financeiras. Desde o início da trama, ela recorre a Joel, personagem de Ricardo Teodoro, para conseguir pagar despesas atrasadas.

Mesmo depois de ser humilhada no jantar de noivado, Duda afirma que sua personagem continua gostando de Rafael. "Além do sonho de ser uma Brandão, Andréa quer ser aceita socialmente como mulher negra. Ela namora um menino da elite, que é um lugar que eu mesma não alcancei", explicou.