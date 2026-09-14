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Atriz de 'Quem Ama Cuida' se casa com produtora em cerimônia no Rio

Cecilia Beraba e Joana Braga estão juntas há dois anos e tiveram Amora Mautner em momento especial da celebração

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 17:13

Cecilia Beraba, a Gilda de Quem Ama Cuida, se casa com a produtora Joana Braga, no Rio
Mariana Ximenes foi prestigiar a amiga Crédito: Mario Lyra e Ana Lucia Araújo

Cecilia Beraba, atriz que interpreta Gilda na novela Quem Ama Cuida, oficializou a união com a produtora Joana Braga neste domingo (13), no Rio de Janeiro. A cerimônia reuniu familiares, amigos e nomes conhecidos da televisão.

Um dos momentos especiais do casamento ficou a cargo de Amora Mautner, diretora artística da novela das 21h da Globo. Amiga de Joana há mais de três décadas, ela foi responsável pela troca de alianças do casal.

Cecilia Beraba, a Gilda de Quem Ama Cuida, se casa com a produtora Joana Braga, no Rio

Cecilia Beraba, a Gilda de Quem Ama Cuida, se casa com a produtora Joana Braga, no Rio por Mario Lyra e Ana Lucia Araújo
Cecilia Beraba, a Gilda de Quem Ama Cuida, se casa com a produtora Joana Braga, no Rio por Mario Lyra e Ana Lucia Araújo
Cecilia Beraba, a Gilda de Quem Ama Cuida, se casa com a produtora Joana Braga, no Rio por Mario Lyra e Ana Lucia Araújo
Cecilia Beraba, a Gilda de Quem Ama Cuida, se casa com a produtora Joana Braga, no Rio por Mario Lyra e Ana Lucia Araújo
Cecilia Beraba, a Gilda de Quem Ama Cuida, se casa com a produtora Joana Braga, no Rio por Mario Lyra e Ana Lucia Araújo
Cecilia Beraba, a Gilda de Quem Ama Cuida, se casa com a produtora Joana Braga, no Rio por Mario Lyra e Ana Lucia Araújo
Cecilia Beraba, a Gilda de Quem Ama Cuida, se casa com a produtora Joana Braga, no Rio por Mario Lyra e Ana Lucia Araújo
Cecilia Beraba, a Gilda de Quem Ama Cuida, se casa com a produtora Joana Braga, no Rio por Mario Lyra e Ana Lucia Araújo
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Cecilia Beraba, a Gilda de Quem Ama Cuida, se casa com a produtora Joana Braga, no Rio por Mario Lyra e Ana Lucia Araújo

A participação de Amora tem ainda outro significado na história das duas. Cecilia e Joana se conheceram justamente na casa da diretora.

A família Mautner também participou da celebração por meio da música. Jorge Mautner, pai de Amora, se apresentou ao lado de Cecilia, que, além da carreira como atriz, também trabalha como cantora e compositora.

Entre os famosos que prestigiaram o casamento estavam Deborah Secco, Heloisa Périssé, Mariana Ximenes e Paula Burlamaqui.

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Cecilia e Joana estão juntas há dois anos. A atriz já revelou em entrevistas que este é o primeiro relacionamento dela com uma mulher.

Atualmente, Cecilia está no elenco de Quem Ama Cuida como Gilda, gerente da joalheria da família Brandão. Antes do papel na trama das 21h, ela participou de Êta Mundo Melhor!, em 2025, quando interpretou Beth Lúcia, atriz da radionovela da fictícia rádio Paraízo.

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