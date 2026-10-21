ACABOU

Atriz de Quem Ama Cuida termina casamento após dois anos e ex desabafa sobre separação: 'Você só tem validade enquanto presta'

MC Carol está separada de Cosme Santiago há cerca de três meses; modelo apagou fotos com a cantora nas redes sociais e falou sobre se sentir descartável

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 13:49

MC Carol e Cosme Santiago Crédito: Reprodução/Instagram

MC Carol está solteira. A atriz e cantora, que interpreta Mirtes na novela Quem Ama Cuida, está separada do modelo e segurança Cosme Santiago, também conhecido como San Bolt. O fim do relacionamento foi revelado pelo próprio ex-marido, que afirmou estar fora de casa há cerca de três meses. Até o momento, a artista não se pronunciou sobre o término.

"Já estou há uns três meses fora de casa, separado, e não temos mais nada. Estamos há muito tempo até sem nos falar e ainda tem gente perguntando se estamos juntos, a pessoa postando com outras pessoas", desabafou Cosme nas redes sociais.

MC Carol em ensaio com o marido, Cosme Santiago 1 de 20

Em outra publicação, o modelo falou sobre interesse nas relações e afirmou se sentir descartável. Embora não tenha citado diretamente MC Carol nesse trecho, o comentário foi feito no contexto de seu desabafo sobre a separação.

"Você só tem validade enquanto presta e é útil. Depois, você serve para o quê? Nada. A vida é interesse. Quando tem, está servindo e prestado. Se você não tem, também não tem utilidade e não presta", declarou.

Após o término, Cosme apagou os registros com a ex-mulher de suas redes sociais. A última publicação de MC Carol com ele foi feita em dezembro do ano passado, em uma ação publicitária para um resort.

MC Carol e Cosme Santiago se casaram em 2024

A cantora e o modelo se casaram em 7 de janeiro de 2024, exatamente um ano depois de se conhecerem. A primeira cerimônia aconteceu ao ar livre, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

MC Carol 1 de 30

Em setembro daquele ano, os dois realizaram uma segunda celebração, dessa vez em um terreiro de candomblé.