Atriz de Quem Ama Cuida termina casamento após dois anos e ex desabafa sobre separação: 'Você só tem validade enquanto presta'

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Giuliana Mancini
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 13:49
MC Carol está solteira. A atriz e cantora, que interpreta Mirtes na novela Quem Ama Cuida, está separada do modelo e segurança Cosme Santiago, também conhecido como San Bolt. O fim do relacionamento foi revelado pelo próprio ex-marido, que afirmou estar fora de casa há cerca de três meses. Até o momento, a artista não se pronunciou sobre o término.
"Já estou há uns três meses fora de casa, separado, e não temos mais nada. Estamos há muito tempo até sem nos falar e ainda tem gente perguntando se estamos juntos, a pessoa postando com outras pessoas", desabafou Cosme nas redes sociais.
MC Carol em ensaio com o marido, Cosme Santiago
Em outra publicação, o modelo falou sobre interesse nas relações e afirmou se sentir descartável. Embora não tenha citado diretamente MC Carol nesse trecho, o comentário foi feito no contexto de seu desabafo sobre a separação.
"Você só tem validade enquanto presta e é útil. Depois, você serve para o quê? Nada. A vida é interesse. Quando tem, está servindo e prestado. Se você não tem, também não tem utilidade e não presta", declarou.
Após o término, Cosme apagou os registros com a ex-mulher de suas redes sociais. A última publicação de MC Carol com ele foi feita em dezembro do ano passado, em uma ação publicitária para um resort.
MC Carol e Cosme Santiago se casaram em 2024
A cantora e o modelo se casaram em 7 de janeiro de 2024, exatamente um ano depois de se conhecerem. A primeira cerimônia aconteceu ao ar livre, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
MC Carol
Em setembro daquele ano, os dois realizaram uma segunda celebração, dessa vez em um terreiro de candomblé.
O casal já havia passado por uma separação breve em abril de 2025, mas reatou o relacionamento posteriormente. Agora, segundo Cosme, os dois estão separados há cerca de três meses.