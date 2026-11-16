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Atriz de 'Star Wars', 'Missão: Impossível' e 'Batman' é encontrada morta em casa

Tina Simmons também participou de produções como 'Superman III', 'A Pequena Loja dos Horrores' e 'Missão: Impossível'

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 10:32

Tina Simmons em Star Wars: O Retorno de Jedi (1983) Crédito: Reprodução

A atriz Tina Simmons, conhecida por participações em grandes produções do cinema, como "Star Wars: O Retorno de Jedi" (1983), foi encontrada morta em casa. A informação foi divulgada pelos jornais britânicos Mirror e Daily Mail. A causa da morte não foi revelada.

A notícia surpreendeu fãs e amigos da artista, entre eles a atriz Madeline Smith, que manteve uma amizade com Tina por quase seis décadas. Em homenagem à colega, ela lamentou a perda e demonstrou estar profundamente abalada. "Estou devastada", declarou. "Ela era minha amiga, quase certamente desde 1968. Que crueldade morrer sozinha e ter morrido", acrescentou.

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O grupo de fãs The Bearded Trio, dedicado a celebrar os trabalhos de John Williams, Steven Spielberg e George Lucas, também publicou uma homenagem. A atriz foi lembrada como uma "figura verdadeiramente amada" nos bastidores do cinema e da televisão.

"Para os fãs de Star Wars, Tina é lembrada com carinho por sua memorável participação em O Retorno de Jedi como uma Técnica Rebelde. A incrível carreira de Tina abrangeu décadas de cinema e televisão britânicos e internacionais", declarou um porta-voz do grupo.

Carreira no cinema e na televisão

Ao longo da trajetória, Tina Simmons participou de diversas produções de sucesso. Seu currículo inclui filmes da franquia James Bond, como "Octopussy", "007 - Na Mira dos Assassinos", "007 Marcado para Matar", "007 - Um Novo Dia para Morrer" e "007 - Sem Tempo para Morrer".

A atriz também integrou os elencos de "Superman III", "Superman IV", "Supergirl", "Uma Cilada para Roger Rabbit", "A Pequena Loja dos Horrores", "Batman: O Cavaleiro das Trevas" e "Missão: Impossível". Na televisão, fez participações em séries como "Doctor Who".

Além da atuação, Tina trabalhou como dublê de grandes nomes de Hollywood, entre eles Helen Mirren, Meryl Streep, Miranda Richardson, Gemma Jones e Ellen Greene.

Nos últimos anos, a artista também ganhou o carinho dos fanáticos por Star Wars porque, nos últimos anos, passou a frequentar convenções de fãs, onde recebia o carinho do público que acompanhava seus trabalhos. Admiradores a descreveram como uma pessoa de "alegria absoluta de se estar perto" e uma "profissional, gentil e profundamente grata" aos fãs que mantinham vivas suas memórias cinematográficas.