Atriz de 'Star Wars', 'Missão: Impossível' e 'Batman' é encontrada morta em casa

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Giuliana Mancini
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 10:32
A atriz Tina Simmons, conhecida por participações em grandes produções do cinema, como "Star Wars: O Retorno de Jedi" (1983), foi encontrada morta em casa. A informação foi divulgada pelos jornais britânicos Mirror e Daily Mail. A causa da morte não foi revelada.
A notícia surpreendeu fãs e amigos da artista, entre eles a atriz Madeline Smith, que manteve uma amizade com Tina por quase seis décadas. Em homenagem à colega, ela lamentou a perda e demonstrou estar profundamente abalada. "Estou devastada", declarou. "Ela era minha amiga, quase certamente desde 1968. Que crueldade morrer sozinha e ter morrido", acrescentou.
Tina Simmons
O grupo de fãs The Bearded Trio, dedicado a celebrar os trabalhos de John Williams, Steven Spielberg e George Lucas, também publicou uma homenagem. A atriz foi lembrada como uma "figura verdadeiramente amada" nos bastidores do cinema e da televisão.
"Para os fãs de Star Wars, Tina é lembrada com carinho por sua memorável participação em O Retorno de Jedi como uma Técnica Rebelde. A incrível carreira de Tina abrangeu décadas de cinema e televisão britânicos e internacionais", declarou um porta-voz do grupo.
Carreira no cinema e na televisão
Ao longo da trajetória, Tina Simmons participou de diversas produções de sucesso. Seu currículo inclui filmes da franquia James Bond, como "Octopussy", "007 - Na Mira dos Assassinos", "007 Marcado para Matar", "007 - Um Novo Dia para Morrer" e "007 - Sem Tempo para Morrer".
A atriz também integrou os elencos de "Superman III", "Superman IV", "Supergirl", "Uma Cilada para Roger Rabbit", "A Pequena Loja dos Horrores", "Batman: O Cavaleiro das Trevas" e "Missão: Impossível". Na televisão, fez participações em séries como "Doctor Who".
Além da atuação, Tina trabalhou como dublê de grandes nomes de Hollywood, entre eles Helen Mirren, Meryl Streep, Miranda Richardson, Gemma Jones e Ellen Greene.
Nos últimos anos, a artista também ganhou o carinho dos fanáticos por Star Wars porque, nos últimos anos, passou a frequentar convenções de fãs, onde recebia o carinho do público que acompanhava seus trabalhos. Admiradores a descreveram como uma pessoa de "alegria absoluta de se estar perto" e uma "profissional, gentil e profundamente grata" aos fãs que mantinham vivas suas memórias cinematográficas.
O grupo 007 Travellers também lamentou a morte da atriz e destacou suas participações em diferentes filmes da franquia, muitas delas em papéis não creditados. "Estamos verdadeiramente tristes com a notícia do falecimento de Tina Simmons. Ela apareceu em vários filmes de James Bond como personagem não creditada: Mulher Alemã no Circo em Octopussy, Dona de Cavalo de Corrida em 007 - Na Mira dos Assassinos, Agente em 007 Marcado para Matar, Hóspede do Palácio de Gelo em 007 - Um Novo Dia para Morrer e Membro da Spectre em 007 - Sem Tempo para Morrer".