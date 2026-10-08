CINEMA

Atriz de Viúva Negra deixa super-herói para trás e encara força demoníaca em primeira prévia de novo e assustador ‘O Exorcista’

Dirigido por Mike Flanagan, novo capítulo da franquia aposta em investigação policial e estreia nos cinemas em março de 2027



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10:30

Scarlett Johansson aparece como a detetive Julie Miller no novo The Exorcist: Martyrs, ao lado da Regan possuída do clássico de 1973 Crédito: Divulgação – Universal Pictures / Warner Bros.

Mais de cinco décadas depois de O Exorcista transformar possessões demoníacas em matéria-prima para pesadelos, a franquia prepara outra investida nos cinemas. Desta vez, Scarlett Johansson assume o protagonismo de The Exorcist: Martyrs, novo filme dirigido e roteirizado por Mike Flanagan.

A Universal Pictures divulgou nesta quarta-feira (7) o primeiro teaser da produção. A prévia apresenta rapidamente Johansson e outros integrantes do elenco, além de antecipar o clima sombrio escolhido para essa nova fase. O trailer completo está previsto para sexta-feira (9). O título também ganhou confirmação oficial: The Exorcist: Martyrs, que pode ser traduzido como O Exorcista: Mártires. O longa chegará aos cinemas em 12 de março de 2027.

Teaser de O Exorcista - Mártires 1 de 6

Scarlett é uma detetive

A nova história seguirá um caminho diferente daquele apresentado em O Exorcista: O Devoto, de 2023. Em vez de continuar diretamente os acontecimentos do último longa, Flanagan desenvolveu uma trama inédita dentro do universo da franquia.

Scarlett Johansson interpreta Julie Miller, uma detetive de homicídios de Nova York que se vê diante de crimes com contornos cada vez mais perturbadores. As primeiras informações sobre a trama indicam que a investigação acabará colocando a policial diante de uma ameaça que ultrapassa os limites de um caso convencional.

O teaser entrega pouco, mas apresenta algumas pistas. Além de Johansson, a prévia mostra Chiwetel Ejiofor em uma igreja e John Leguizamo em uma sequência envolvendo uma execução por injeção letal. Manifestantes e imagens de forte inspiração religiosa completam o primeiro contato com o universo criado por Flanagan.

Elenco reúne grandes nomes

Além de Scarlett Johansson, o elenco reúne Chiwetel Ejiofor, Laurence Fishburne, John Leguizamo, Diane Lane, Sasha Calle e Rahul Kohli. Jacobi Jupe, que ganhou projeção internacional com Hamnet, também participa da produção.

Flanagan ainda convocou vários atores que já apareceram em trabalhos anteriores do cineasta, entre eles Carla Gugino, Kate Siegel, Hamish Linklater, Samantha Sloyan e Robert Longstreet.

Conhecido por produções como A Maldição da Residência Hill, Missa da Meia-Noite e Doutor Sono, Mike Flanagan assume tanto o roteiro quanto a direção. A proposta é inaugurar uma nova etapa da franquia sem transformar o longa em continuação direta de O Exorcista: O Devoto.

Franquia busca um recomeço

A mudança acontece depois da recepção complicada de O Exorcista: O Devoto. Lançado em 2023, o longa deveria abrir uma nova trilogia, mas os planos acabaram reformulados após seu desempenho e a repercussão negativa. Flanagan entrou posteriormente no projeto para desenvolver outra abordagem. I

Agora, The Exorcist: Martyrs tenta encontrar um caminho próprio sem abandonar a identidade religiosa e sobrenatural que acompanha a franquia desde o clássico de 1973. A presença de uma investigação criminal no centro da trama indica, porém, que o novo filme pretende misturar terror demoníaco com elementos de suspense policial.