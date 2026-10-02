Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atriz de ‘Wandinha’ revela dificuldade para manter plano de saúde após ficar sem trabalhos

Atriz de 44 anos diz enfrentar dificuldades para alcançar a renda exigida pelo sindicato dos atores dos EUA e manter o benefício

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 15:13

Heather Matarazzo, de ‘Wandinha’, revela dificuldade para manter plano de saúde
Heather Matarazzo, de ‘Wandinha’, revela dificuldade para manter plano de saúde Crédito: Divulgação

Heather Matarazzo, que interpretou a assistente Judi Spannegel na segunda temporada de ‘Wandinha’, contou que enfrenta dificuldades para atingir a renda necessária para continuar com o plano de saúde oferecido pelo sindicato dos atores dos Estados Unidos.

Aos 44 anos, a atriz afirmou estar em uma situação semelhante à do colega Jack Haven, que recentemente pediu ajuda para conseguir trabalhos e alcançar o valor necessário para manter o benefício.

Heather explicou que precisa atingir o mínimo de renda exigido pelo SAG-AFTRA para continuar elegível ao plano. Para 2026, o valor citado é de US$ 28.933 em ganhos relacionados ao trabalho coberto pelo sindicato.

'Wandinha' - segunda temporada

'Wandinha' - segunda temporada por Reprodução / Instagram
'Wandinha' - segunda temporada por Reprodução / Instagram
Wandinha Addams por Reprodução / Netflix
'Wandinha' - segunda temporada por Reprodução / Instagram
Agnes DeMille em 'Wandinha' - segunda temporada por Reprodução / Instagram
Agnes DeMille  em Wandinha' - segunda temporada por Reprodução / Instagram
1 de 6
'Wandinha' - segunda temporada por Reprodução / Instagram

“Estou exatamente na mesma situação. Muitos dos meus colegas atores também”, afirmou a atriz, ao comentar o caso de Haven.

O problema ganhou destaque justamente após a participação de Heather em ‘Wandinha’, uma das produções de maior audiência da Netflix. Na segunda temporada, ela viveu Judi Spannegel, personagem ligada ao Hospital Psiquiátrico Willow Hill.

Leia mais

Bless, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, estreia em novela da Globo aos 11 anos

Parangolé, Psirico e Pagod’art se reúnem em Salvador para gravar clipe de 'Quando Toca Pagode'

Jonatas Faro revela que está ficando com um homem fora de ‘A Fazenda’

Filhas de Stenio Garcia acusam madrasta de afastá-las do ator em disputa judicial por imóvel

Marcelo Sangalo completa 17 anos e ganha homenagem do namorado de Ivete: 'Você mora no meu coração'

Apesar da exposição proporcionada pela série, o trabalho não teria sido suficiente para garantir a renda necessária ao benefício. A atriz também tem no currículo filmes como ‘O Diário da Princesa’, ‘Pânico 3’ e ‘O Albergue 2’, além de participações em séries como ‘The L Word’ e ‘Grey’s Anatomy’.

Segundo a publicação, o plano do sindicato deve ficar mais difícil de alcançar nos próximos anos, com aumento gradual do limite mínimo de renda exigido para a elegibilidade.

O último projeto de Heather foi o curta-metragem ‘Paper Tiger’, lançado em 2025.

Leia mais

Imagem - Karina Zeviani morreu de quê? Ex-The Voice Brasil lutava contra câncer há dois anos

Karina Zeviani morreu de quê? Ex-The Voice Brasil lutava contra câncer há dois anos

Imagem - Quem era Karina Zeviani, ex-The Voice Brasil e voz do Nouvelle Vague que morreu aos 51 anos

Quem era Karina Zeviani, ex-The Voice Brasil e voz do Nouvelle Vague que morreu aos 51 anos

Imagem - Morre Karina Zeviani, cantora e ex-The Voice Brasil, aos 51 anos

Morre Karina Zeviani, cantora e ex-The Voice Brasil, aos 51 anos

Mais recentes

Imagem - Aprenda a fazer massa de crepe fácil, versátil e com poucos ingredientes

Aprenda a fazer massa de crepe fácil, versátil e com poucos ingredientes
Imagem - Além do Tempo: no capítulo deste sábado (3), segredo de anos é revelado e Alberto tem mal súbito após conversa com Emília

Além do Tempo: no capítulo deste sábado (3), segredo de anos é revelado e Alberto tem mal súbito após conversa com Emília
Imagem - Bless, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, estreia em novela da Globo aos 11 anos

Bless, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, estreia em novela da Globo aos 11 anos