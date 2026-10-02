PERRENGUE

Atriz de ‘Wandinha’ revela dificuldade para manter plano de saúde após ficar sem trabalhos

Atriz de 44 anos diz enfrentar dificuldades para alcançar a renda exigida pelo sindicato dos atores dos EUA e manter o benefício

Heider Sacramento

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 15:13

Heather Matarazzo, de ‘Wandinha’, revela dificuldade para manter plano de saúde Crédito: Divulgação

Heather Matarazzo, que interpretou a assistente Judi Spannegel na segunda temporada de ‘Wandinha’, contou que enfrenta dificuldades para atingir a renda necessária para continuar com o plano de saúde oferecido pelo sindicato dos atores dos Estados Unidos.

Aos 44 anos, a atriz afirmou estar em uma situação semelhante à do colega Jack Haven, que recentemente pediu ajuda para conseguir trabalhos e alcançar o valor necessário para manter o benefício.

Heather explicou que precisa atingir o mínimo de renda exigido pelo SAG-AFTRA para continuar elegível ao plano. Para 2026, o valor citado é de US$ 28.933 em ganhos relacionados ao trabalho coberto pelo sindicato.

'Wandinha' - segunda temporada 1 de 6

“Estou exatamente na mesma situação. Muitos dos meus colegas atores também”, afirmou a atriz, ao comentar o caso de Haven.

O problema ganhou destaque justamente após a participação de Heather em ‘Wandinha’, uma das produções de maior audiência da Netflix. Na segunda temporada, ela viveu Judi Spannegel, personagem ligada ao Hospital Psiquiátrico Willow Hill.

Apesar da exposição proporcionada pela série, o trabalho não teria sido suficiente para garantir a renda necessária ao benefício. A atriz também tem no currículo filmes como ‘O Diário da Princesa’, ‘Pânico 3’ e ‘O Albergue 2’, além de participações em séries como ‘The L Word’ e ‘Grey’s Anatomy’.

Segundo a publicação, o plano do sindicato deve ficar mais difícil de alcançar nos próximos anos, com aumento gradual do limite mínimo de renda exigido para a elegibilidade.