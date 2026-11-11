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Atriz e dubladora Cidalia Castro tem 30 dias para desocupar imóvel e pede ajuda: 'Não tenho para onde ir'

Sem trabalho há cerca de seis meses, artista recebeu apoio de Gloria Groove e internautas nas redes sociais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 08:55

Atriz e dubladora Cidalia Castro tem 30 dias para desocupar imóvel e pede ajuda Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz, cantora e dubladora Cidalia Castro, de 52 anos, usou suas redes sociais para pedir ajuda financeira aos seguidores. A artista, que ficou conhecida por interpretar a música de abertura da série 'As Visões da Raven', contou que recebeu uma ordem para deixar o apartamento onde mora no prazo de cerca de um mês por falta de pagamento.

Atriz e dubladora Cidalia Castro pede ajuda após ameaça de despejo 1 de 6

Em uma crise de choro, ela gravou um vídeo para esclarecer que não se tratava de um perfil falso ou golpe. Horas antes, Cidalia já havia publicado um texto desabafando sobre o sumiço de trabalhos no mercado audiovisual. "Amigos, estou desesperada. Recebi ameaça de despejo do meu apartamento. Não sei mais de onde tirar dinheiro, os trabalhos estão cada vez vindo menos, fiquei sem trabalhar por pelo menos seis meses, enfim... Não tenho fiadores nem dinheiro para adiantar aluguéis para entrar em outro apartamento", escreveu.

No apelo, a artista explicou a gravidade da situação. "O golpe hoje foi complicado de receber. [...] Eu recebi um prazo de mais ou menos um mês para desocupar meu apartamento e eu não tenho para onde ir, então qualquer ajuda para tentar reverter essa situação, eu agradeço do fundo do meu coração. Estou arrasada", declarou, prometendo gravar músicas como retribuição para quem puder enviar quantias em dinheiro.

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O relato comoveu nomes do entretenimento, que deixaram mensagens de apoio na publicação. "Ci, minha deusa! Respira! Nós vamos te ajudar e vai ficar tudo bem!", publicou a cantora Gloria Groove. As atrizes Myra Ruiz e Sara Sarres também se mobilizaram nos comentários para arrecadar fundos e ajudar a colega.