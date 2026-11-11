Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atriz e dubladora Cidalia Castro tem 30 dias para desocupar imóvel e pede ajuda: 'Não tenho para onde ir'

Sem trabalho há cerca de seis meses, artista recebeu apoio de Gloria Groove e internautas nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 08:55

Atriz e dubladora Cidalia Castro tem 30 dias para desocupar imóvel e pede ajuda Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz, cantora e dubladora Cidalia Castro, de 52 anos, usou suas redes sociais para pedir ajuda financeira aos seguidores. A artista, que ficou conhecida por interpretar a música de abertura da série 'As Visões da Raven', contou que recebeu uma ordem para deixar o apartamento onde mora no prazo de cerca de um mês por falta de pagamento.

Atriz e dubladora Cidalia Castro pede ajuda após ameaça de despejo

Atriz e dubladora Cidalia Castro tem 30 dias para desocupar imóvel e pede ajuda por Reprodução/Instagram
Atriz e dubladora Cidalia Castro tem 30 dias para desocupar imóvel e pede ajuda por Reprodução/Instagram
Atriz e dubladora Cidalia Castro tem 30 dias para desocupar imóvel e pede ajuda por Reprodução/Instagram (Imagem melhora com IA)
Atriz e dubladora Cidalia Castro tem 30 dias para desocupar imóvel e pede ajuda por Reprodução/Instagram
Atriz e dubladora Cidalia Castro tem 30 dias para desocupar imóvel e pede ajuda por Reprodução/Instagram
Atriz e dubladora Cidalia Castro tem 30 dias para desocupar imóvel por Reprodução/Instagram
1 de 6
Atriz e dubladora Cidalia Castro tem 30 dias para desocupar imóvel e pede ajuda por Reprodução/Instagram

Em uma crise de choro, ela gravou um vídeo para esclarecer que não se tratava de um perfil falso ou golpe. Horas antes, Cidalia já havia publicado um texto desabafando sobre o sumiço de trabalhos no mercado audiovisual. "Amigos, estou desesperada. Recebi ameaça de despejo do meu apartamento. Não sei mais de onde tirar dinheiro, os trabalhos estão cada vez vindo menos, fiquei sem trabalhar por pelo menos seis meses, enfim... Não tenho fiadores nem dinheiro para adiantar aluguéis para entrar em outro apartamento", escreveu.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Morre Eric Bauza, dublador de Pernalonga, Patolino e Gaguinho, aos 46 anos

Morre Ettore Zuim, dublador brasileiro de Batman, Hércules e outros personagens, aos 66 anos

'Estou de volta': Ator e dublador Clecio Souto recebe alta após internação psiquiátrica

Morre Ricardo Schnetzer, dublador de Tom Cruise e Al Pacino, aos 72 anos

Dubladora de Bridgerton faz piada com eliminação de Brigido no BBB26

No apelo, a artista explicou a gravidade da situação. "O golpe hoje foi complicado de receber. [...] Eu recebi um prazo de mais ou menos um mês para desocupar meu apartamento e eu não tenho para onde ir, então qualquer ajuda para tentar reverter essa situação, eu agradeço do fundo do meu coração. Estou arrasada", declarou, prometendo gravar músicas como retribuição para quem puder enviar quantias em dinheiro.

Atriz e dubladora Cidalia Castro

Atriz e dubladora Cidalia Castro por Reprodução/Instagram
Atriz e dubladora Cidalia Castro por Reprodução/Flickr
Atriz e dubladora Cidalia Castro por Reprodução/Instagram
Atriz e dubladora Cidalia Castro por Reprodução/Instagram
Atriz e dubladora Cidalia Castro por Reprodução/Instagram
Atriz e dubladora Cidalia Castro por Reprodução/Instagram
Atriz e dubladora Cidalia Castro por Reprodução/Instagram
Atriz e dubladora Cidalia Castro por Reprodução/Instagram
Atriz e dubladora Cidalia Castro por Reprodução/Instagram
Atriz e dubladora Cidalia Castro por Reprodução/Instagram
1 de 10
Atriz e dubladora Cidalia Castro por Reprodução/Instagram

O relato comoveu nomes do entretenimento, que deixaram mensagens de apoio na publicação. "Ci, minha deusa! Respira! Nós vamos te ajudar e vai ficar tudo bem!", publicou a cantora Gloria Groove. As atrizes Myra Ruiz e Sara Sarres também se mobilizaram nos comentários para arrecadar fundos e ajudar a colega.

Cidalia reúne mais de três décadas de carreira artística. Além do tema de abertura de Raven Baxter na Disney, ela cantou os trechos musicais da personagem Jay na comédia 'Eu, a Patroa e as Crianças', dublou o longa 'Cruella' (2021) e deu voz à personagem Madame Samovar no live-action de 'A Bela e a Fera' (2017). No teatro, atuou em espetáculos como 'O Fantasma da Ópera' e 'A Noviça Rebelde', além de já ter trabalhado como backing vocal em shows de Tim Maia e Gilberto Gil.

Leia mais

Imagem - Valor de uma mansão? Raul Gil revela gasto com plano de saúde e desabafa: 'E quem não pode pagar?'

Valor de uma mansão? Raul Gil revela gasto com plano de saúde e desabafa: 'E quem não pode pagar?'

Imagem - Romance no ar? Paolla Oliveira fala pela primeira vez sobre relação com o surfista João Chianca

Romance no ar? Paolla Oliveira fala pela primeira vez sobre relação com o surfista João Chianca

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos' - o conselho de Marco Aurélio para quem vive preocupado com imprevistos

Frase do dia do Estoicismo: 'Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos' - o conselho de Marco Aurélio para quem vive preocupado com imprevistos

Tags:

Atriz Cidalia Castro Dubladora

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (11 de novembro): fortaleça os laços familiares e deixe pequenas divergências de lado

Cor e número da sorte de hoje (11 de novembro): fortaleça os laços familiares e deixe pequenas divergências de lado
Imagem - Quem era Gisele Voss Bergmann? Amiga de Adriane Galisteu morreu ao lado de dois irmãos em grave acidente

Quem era Gisele Voss Bergmann? Amiga de Adriane Galisteu morreu ao lado de dois irmãos em grave acidente
Imagem - Gêmeas? Viviane Batidão reage a comparações com Anitta: 'Independente do rosto'

Gêmeas? Viviane Batidão reage a comparações com Anitta: 'Independente do rosto'