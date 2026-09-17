LUTO

Atriz Elizabeth Ruiz morre aos 49 anos após enfrentar batalha contra o câncer em segredo

Estrela de 'Lotomán', artista dominicana, conhecida como 'La Colorá', construiu carreira no cinema, na TV, no teatro e no rádio e deixa dois filhos

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 13:31

Elizabeth Ruiz Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz e apresentadora dominicana Elizabeth Ruiz, conhecida como "La Colorá", morreu aos 49 anos nesta quarta-feira (16), após enfrentar um câncer que havia deixado sua saúde delicada nos últimos meses. Segundo familiares, a artista optou por manter o diagnóstico em privado.

Com mais de duas décadas de carreira, Elizabeth passou por diferentes áreas do entretenimento na República Dominicana e se tornou especialmente conhecida por interpretar Sobeida na trilogia de filmes Lotomán, lançados em 2011, 2012 e 2014. Ela deixa dois filhos, Miranda, do casamento com o empresário equatoriano Francisco Javier Carrillo, e Andrés Alfonso, fruto de seu relacionamento com o cineasta Alfonso Rodríguez.

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Começo da carreira e o apelido 'La Colorá'

A trajetória artística de Elizabeth começou em 1997, quando foi escolhida para estrelar uma campanha publicitária da bebida Ron Bermúdez. Na sequência, entrou para a agência de modelos Benedicto e passou a ampliar sua presença no meio artístico.

Em 2000, ela integrou o elenco de bailarinas e humoristas do programa "9x9", apresentado por Roberto Salcedo. Foi nessa fase que consolidou o apelido "La Colorá", que passou a acompanhá-la durante boa parte da carreira.

A televisão se tornou uma das principais frentes de trabalho da artista. Elizabeth passou pela Antena Latina, onde participou de atrações como Rincón Paraíso e El Bachatón. Mais tarde, criou o programa Elizabeth Light, que também apresentou e produziu.

Ela ainda atuou no rádio como coapresentadora de A Toa con Mamá, da Rumba FM.

Sobeida, personagem que marcou sua carreira

No cinema, o papel mais lembrado de Elizabeth foi Sobeida, personagem que interpretou na franquia Lotomán, dirigida por Archy López. A atriz participou dos três filmes da série: Lotomán, lançado em 2011, Lotomán 2.0, de 2012, e Lotomán 003, de 2014.

O sucesso da personagem ultrapassou as telas e levou Elizabeth a ser incluída no livro La Sonrisa del Caribe, do jornalista espanhol Fermín Cabanillas Serrano, apresentado durante o Festival de Cine Global Dominicano.

Ela também esteve no elenco de Tubérculo Presidente, ao lado de Fernando Carrillo, Julián Gil e Cheddy García, e participou da peça Malas, novamente com Cheddy.

Além de atuar e apresentar, Elizabeth também se dedicou à produção audiovisual. Ela fundou a La Colorá Films, empresa voltada à criação e realização de projetos para o setor.

Mensagem de Alfonso Rodríguez para o filho

Após a morte da artista, Alfonso Rodríguez publicou uma homenagem nas redes sociais, mas direcionou o texto principalmente ao filho dos dois, Andrés. O cineasta falou sobre a dificuldade de acompanhar o sofrimento de um filho diante da perda da mãe.

"Hoje meu filho Andrés enfrenta uma dessas dores que não têm comparação: a partida de sua mãe", escreveu.

Rodríguez também afirmou que gostaria de poder assumir o sofrimento do rapaz e reforçou que ele não precisará atravessar o luto sozinho. "Você perdeu sua mãe, e esse lugar ninguém poderá ocupá-lo jamais. Mas você tem um pai que te adora", afirmou o cineasta.

Ao final da mensagem, pediu que Andrés vivesse a dor no próprio tempo e preservasse a memória de Elizabeth por meio das lembranças e dos ensinamentos deixados por ela.