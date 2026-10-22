TELEVISÃO

Atriz ex-Globo revela que não dava beijo técnico nos galãs: 'Eu aproveitava'

Recém-separada, Nívea Stelmann relembrou cenas românticas com colegas de elenco

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 08:08

Nivea Stelmann Crédito: @nicolleamboniphotography/Reprodução/Instagram

Nívea Stelmann surpreendeu ao revelar uma curiosidade dos bastidores de sua carreira na televisão. A atriz, que anunciou recentemente o fim do casamento de 14 anos com o empresário Marcus Rocha, contou que nunca deu um beijo técnico nas novelas em que trabalhou. Segundo ela, os beijos com os colegas de elenco eram "de verdade".

A revelação foi feita em um vídeo publicado no canal Nívea Stelmann Por Aí, no YouTube. Aos 52 anos, a artista brincou ao explicar por que não via necessidade de simular os beijos durante as gravações, especialmente quando contracenava com atores bonitos.

Nivea Stelmann flertou com Paulo Zulu 1 de 8

"Eu nunca beijei tecnicamente. Isso é uma revelação. Eu aproveitava. Os homens bonitos, vou ficar de 'ai, é técnico...'", declarou.

Com mais de três décadas de carreira, Nívea estreou na televisão em Malhação, um dos trabalhos que marcaram o início de sua trajetória na teledramaturgia brasileira. Ao longo dos anos, a atriz dividiu cenas românticas com diversos galãs, entre eles Cláudio Heinrich, Mario Frias, Sidney Sampaio, Heitor Martinez, Ângelo Paes Leme e Dalton Vigh. Mario Frias também foi marido da artista.

Nívea Stelmann fala sobre separação após 14 anos

O fim do casamento de Nívea Stelmann com Marcus Rocha foi anunciado no fim de julho. Na época, a atriz contou que o então marido havia deixado a casa onde viviam em Orlando, nos Estados Unidos. Ela afirmou que foi surpreendida pela decisão.

Nivea Stelmann anuncia fim do casamento com Marcus Rocha 1 de 12

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, Nívea falou sobre a dor de encerrar uma relação de tantos anos e abandonar os planos que havia construído ao lado do empresário.