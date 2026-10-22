Atriz ex-Globo revela que não dava beijo técnico nos galãs: 'Eu aproveitava'

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Giuliana Mancini
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 08:08
Nívea Stelmann surpreendeu ao revelar uma curiosidade dos bastidores de sua carreira na televisão. A atriz, que anunciou recentemente o fim do casamento de 14 anos com o empresário Marcus Rocha, contou que nunca deu um beijo técnico nas novelas em que trabalhou. Segundo ela, os beijos com os colegas de elenco eram "de verdade".
A revelação foi feita em um vídeo publicado no canal Nívea Stelmann Por Aí, no YouTube. Aos 52 anos, a artista brincou ao explicar por que não via necessidade de simular os beijos durante as gravações, especialmente quando contracenava com atores bonitos.
Nivea Stelmann flertou com Paulo Zulu
"Eu nunca beijei tecnicamente. Isso é uma revelação. Eu aproveitava. Os homens bonitos, vou ficar de 'ai, é técnico...'", declarou.
Com mais de três décadas de carreira, Nívea estreou na televisão em Malhação, um dos trabalhos que marcaram o início de sua trajetória na teledramaturgia brasileira. Ao longo dos anos, a atriz dividiu cenas românticas com diversos galãs, entre eles Cláudio Heinrich, Mario Frias, Sidney Sampaio, Heitor Martinez, Ângelo Paes Leme e Dalton Vigh. Mario Frias também foi marido da artista.
Nívea Stelmann fala sobre separação após 14 anos
O fim do casamento de Nívea Stelmann com Marcus Rocha foi anunciado no fim de julho. Na época, a atriz contou que o então marido havia deixado a casa onde viviam em Orlando, nos Estados Unidos. Ela afirmou que foi surpreendida pela decisão.
Nivea Stelmann anuncia fim do casamento com Marcus Rocha
Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, Nívea falou sobre a dor de encerrar uma relação de tantos anos e abandonar os planos que havia construído ao lado do empresário.
"A dor de uma separação de muitos anos não é só pela perda da pessoa física ali do seu lado, mas pelo luto do futuro que você planejou com ela. Eu achei genuinamente que ia envelhecer com ele", desabafou.