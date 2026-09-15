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Atriz famosa por série na Netflix morre após longa batalha contra o câncer, aos 44 anos

Artista recebeu o primeiro diagnóstico da doença 13 anos atrás, mas manteve o tratamento privado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 18:34

Em 2025, atriz ganhou atreconhecimento internacional ao interpretar Irene em Românticos Anônimos, série japonesa lançada pela Netflix
Em 2025, atriz ganhou atreconhecimento internacional ao interpretar Irene em Românticos Anônimos, série japonesa lançada pela Netflix Crédito: Netflix | Divulgação

A atriz japonesa Yuri Nakamura, de 44 anos, morreu no dia 1 de setembro de 2026, após uma longa batalha contra um câncer no reto. A morte foi confirmada apenas nesta segunda-feira (15) pela Alpha Agency, agência que a representava.

De acordo com o comunicado, Yuri recebeu o primeiro diagnóstico da doença 13 anos atrás, mas manteve o tratamento privado.

A atriz entrou em remissão após o diagnóstico. A doença retornou em janeiro de 2025, quando ela foi submetida a uma cirurgia, que teve bons resultados.

No entanto, novos exames apontaram metástases. Em agosto de 2026, Yuri sofreu obstrução intestinal e recebeu dos médicos a informação de que teria pouco tempo de vida.

Nascida em Neyagawa, na província de Osaka, o nome de nascimento da atriz é Yuri Sei. Ela começou a carreira na música, estreando em 1998 na dupla YuriMari.

O grupo teve fim em 1999, migrou para a atuação e construiu trajetória no cinema, na televisão e no teatro japonês. Um dos maiores destaques foi Pacchigi! Love & Peace (2007), que lhe rendeu o prêmio de melhor atriz do Zenkoku Eiren.

Em 2025, ganhou reconhecimento internacional ao interpretar Irene em Românticos Anônimos, série japonesa lançada pela Netflix.

Tags:

Luto Yuri Nakamura

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