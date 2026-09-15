LUTO

Atriz famosa por série na Netflix morre após longa batalha contra o câncer, aos 44 anos

Artista recebeu o primeiro diagnóstico da doença 13 anos atrás, mas manteve o tratamento privado

Felipe Sena

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 18:34

Em 2025, atriz ganhou atreconhecimento internacional ao interpretar Irene em Românticos Anônimos, série japonesa lançada pela Netflix Crédito: Netflix | Divulgação

A atriz japonesa Yuri Nakamura, de 44 anos, morreu no dia 1 de setembro de 2026, após uma longa batalha contra um câncer no reto. A morte foi confirmada apenas nesta segunda-feira (15) pela Alpha Agency, agência que a representava.

De acordo com o comunicado, Yuri recebeu o primeiro diagnóstico da doença 13 anos atrás, mas manteve o tratamento privado.

A atriz entrou em remissão após o diagnóstico. A doença retornou em janeiro de 2025, quando ela foi submetida a uma cirurgia, que teve bons resultados.

No entanto, novos exames apontaram metástases. Em agosto de 2026, Yuri sofreu obstrução intestinal e recebeu dos médicos a informação de que teria pouco tempo de vida.

Nascida em Neyagawa, na província de Osaka, o nome de nascimento da atriz é Yuri Sei. Ela começou a carreira na música, estreando em 1998 na dupla YuriMari.

O grupo teve fim em 1999, migrou para a atuação e construiu trajetória no cinema, na televisão e no teatro japonês. Um dos maiores destaques foi Pacchigi! Love & Peace (2007), que lhe rendeu o prêmio de melhor atriz do Zenkoku Eiren.