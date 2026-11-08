QUE SITUAÇÃO!

Atriz Giovanna Gold registra queixa após perder todo o dinheiro em golpe: 'Envergonhada'

Atriz de 62 anos caiu em golpe de criminosos que fingiam ser da justiça

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 08:58

Giovanna Gold relata ter sofrido golpe financeiro e está com saldo negativo no banco Crédito: Reprodução/Instagram

Giovanna Gold passou por um sufoco financeiro e precisou bater na delegacia logo cedo. A atriz de 62 anos foi até a 12ª DP, em Copacabana, no Rio de Janeiro, por volta das 6h da manhã deste sábado (7), para registrar um boletim de ocorrência após levar um golpe e perder todo o dinheiro da conta.

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A artista explicou nas redes sociais que criminosos entraram em contato com ela pelo WhatsApp fingindo ser seu advogado e oficiais da Justiça. Ela acreditou na história, fez as transferências e acabou com o saldo negativo.

"Isso só aconteceu, provavelmente, porque eu estou com desordem mental. Não me passou pela cabeça que o meu advogado não era meu advogado, que o promotor não era o promotor", desabafou ela, completando que estava "muito envergonhada, arrependida" com toda a situação.

Depois de perceber o golpe, Giovanna tentou contestar as operações no banco e foi direto para a delegacia assim que amanheceu. "Vim fazer o boletim de ocorrência. A policial ficou surpresa porque vim às seis da manhã, e foi muito atenciosa. Não reparem, estou toda largada. Vou ficar bem", contou ela em vídeo publicado no Instagram.

Com a repercussão do caso, vários seguidores começaram a mandar pequenos valores por Pix para ajudar. A atriz fez questão de agradecer o apoio e pediu uma chance para voltar à ativa.