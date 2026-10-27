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Atriz, ícone dos anos 2000, vive em mansão de 450 m², cercada de natureza e luz natural

Priscila Fantin ficou conhecida por vários papéis na teledramaturgia brasileira

Felipe Sena

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 07:30

Atriz encontrou em casa um refúgio para a vida corrida Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Conhecida por papéis icônicos na teledramaturgia brasileira como a vilã Olga em Chocolate com Pimenta (2003), a atriz Priscila Fantin encontrou na própria casa um refúgio da rotina agitada, para passar um tempo ao lado do esposo, Bruno Lopes, e do filho, Romeo.

Localizada em um condomínio em São Paulo, a casa tem 450 m² distribuídos em três andares e cercado por vegetação nativa.

Priscila Fantin vive em mansão cercada pela natureza 1 de 12

A relação com a natureza aparece ainda em diferentes pontos da residência. Além da vista para a área verde, a casa tem um jardim de inverno que preserva árvores locais.

No andar principal, há uma área integrada. A sala de jantar foi conectada à varanda e à cozinha, que tem uma ilha central para as refeições.

A suíte do casal também foi modificada e ganhou um camarim exclusivo, equipado com iluminação profissional e bancadas voltadas para a rotina de trabalho da atriz.

Com o objetivo de adaptar o imóvel à rotina da família, os dois passaram por uma reforma que durou cerca de um ano. As paredes originais foram removidas para integrar os espaços e ampliar a entrada de luz natural.

O resultado priorizou ambientes abertos, funcionais e aconchegantes, com marcenaria em tons de madeira natural e detalhes em azul nas esquadrias.

O imóvel também ganhou ainda um mezanino destinado ao descanso e um depósito para armazenar produtos da marca de roupas comandada por Bruno Lopes.