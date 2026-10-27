Atriz, ícone dos anos 2000, vive em mansão de 450 m², cercada de natureza e luz natural

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Felipe Sena
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 07:30
Conhecida por papéis icônicos na teledramaturgia brasileira como a vilã Olga em Chocolate com Pimenta (2003), a atriz Priscila Fantin encontrou na própria casa um refúgio da rotina agitada, para passar um tempo ao lado do esposo, Bruno Lopes, e do filho, Romeo.
Localizada em um condomínio em São Paulo, a casa tem 450 m² distribuídos em três andares e cercado por vegetação nativa.
Priscila Fantin vive em mansão cercada pela natureza
A relação com a natureza aparece ainda em diferentes pontos da residência. Além da vista para a área verde, a casa tem um jardim de inverno que preserva árvores locais.
No andar principal, há uma área integrada. A sala de jantar foi conectada à varanda e à cozinha, que tem uma ilha central para as refeições.
A suíte do casal também foi modificada e ganhou um camarim exclusivo, equipado com iluminação profissional e bancadas voltadas para a rotina de trabalho da atriz.
Com o objetivo de adaptar o imóvel à rotina da família, os dois passaram por uma reforma que durou cerca de um ano. As paredes originais foram removidas para integrar os espaços e ampliar a entrada de luz natural.
O resultado priorizou ambientes abertos, funcionais e aconchegantes, com marcenaria em tons de madeira natural e detalhes em azul nas esquadrias.
O imóvel também ganhou ainda um mezanino destinado ao descanso e um depósito para armazenar produtos da marca de roupas comandada por Bruno Lopes.
Entre os espaços voltados a lazer está um estúdio de música com isolamento acústico e lareira embutida. De acordo com Caras, o projeto foi inspirado em uma viagem que Priscila e Bruno fizeram a Mykonos, na Grécia, destino escolhido pelo casal para celebrar o casamento. A atmosfera leve do litoral grego serviu de referência para a decoração dos ambientes.