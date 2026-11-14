ENTENDA

Atriz morre, deixa patrimônio valioso e filha condenada por assassinato pode ficar com a herança

Regina Torné, conhecida por interpretar Glória em 'Chaves', morreu aos 83 anos; única filha cumpre pena de 35 anos de prisão por sequestro e homicídio

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 10:27

Regina Torné, que interpretou Glória no seriado Chaves, morreu aos 82 anos na quarta-feira (11) Crédito: Reprodução

A morte da atriz mexicana Regina Torné, conhecida no Brasil por interpretar Glória no seriado "Chaves", levantou uma questão envolvendo sua herança: a única filha da artista, condenada a 35 anos de prisão por sequestro e assassinato, poderá receber os bens deixados pela mãe?

Regina del Pilar Campos Incháustegui está presa desde 2006, quando foi condenada por envolvimento no sequestro e homicídio de Maribel Flores Monroy, na Cidade do México. O crime teria sido planejado para eliminar a mulher, que era casada com um motorista de táxi com quem a filha da atriz mantinha um relacionamento extraconjugal.

A atriz mexicana Regina Torné interpretou Glória em 'Chaves' 1 de 12

Segundo a imprensa mexicana, Regina del Pilar organizou o assassinato com a ajuda do amante e de outras pessoas. Depois do crime, os envolvidos levaram o corpo da vítima a um bairro da Cidade do México e tentaram destruir vestígios usando fogo e gasolina.

Além da pena de 35 anos de prisão, Regina del Pilar foi condenada a pagar uma indenização à família da vítima. O valor foi fixado em 163 mil pesos mexicanos, aproximadamente R$ 28 mil na cotação da época. Em 2024, ela tentou conseguir a liberdade antecipada, mas teve o pedido negado por não ter quitado integralmente a indenização.

A pena termina em 2041. A filha da atriz está presa há mais de 20 anos e, de acordo com os relatos, teve contato com a mãe nos primeiros anos de encarceramento. Regina Torné chegou a visitá-la, mas as duas se distanciaram com o passar do tempo. Depois de 2014, quando se mudou para Puebla e encerrou a carreira artística, a atriz não voltou ao presídio.

Filha pode receber a herança?

A condenação por assassinato não impede automaticamente Regina del Pilar de herdar os bens da mãe. Como o crime não teve relação com Regina Torné nem com outros familiares próximos, a filha não perde, por esse motivo, o direito à herança.

A situação, porém, pode mudar caso a atriz tenha deixado um testamento sem incluir a filha entre os beneficiários. A legislação mexicana reconhece a liberdade testamentária, permitindo que uma pessoa destine seus bens a outros beneficiários.

Outra possibilidade é que o patrimônio deixado pela artista, incluindo imóveis, dinheiro e rendimentos de direitos de imagem de trabalhos na televisão e no cinema, beneficie os três netos, filhos de Regina del Pilar. A definição sobre o destino dos bens dependerá das disposições deixadas por Regina Torné e da decisão da Justiça.

Quem foi Regina Torné?

Regina Torné morreu em 11 de novembro, aos 83 anos, após sofrer um infarto. Além de interpretar Glória em "Chaves", ficou conhecida pelo papel de Mamá Elena no filme "Como Água para Chocolate".