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Atriz Pérola Faria é detonada por mensagem sobre a morte de Lua Blanco: ‘Sem noção’

Artista publicou mensagem nas redes sociais que revoltou fãs e seguidores de Lua Blanco

Felipe Sena

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 14:44

Pérola Faria e Lua Blanco estiveram no elenco de Rebeldes Brasil Crédito: Reprodução | Instagram

A morte da atriz de “Rebeldes”, versão brasileira, Lua Blanco, em meio a uma luta contra o câncer pegou muitas pessoas de surpresa.

Aos 39 anos, a atriz morreu neste domingo (18), após uma batalha contra um câncer colorretal em estágio avançado.

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Após a notícia sobre a morte, a atriz Pérola Faria, que também esteve no elenco de Rebelde Brasil, desabafou sobre “mal-entendidos” entre as duas e foi detonada por seguidores, pela forma como abordou o assunto.

“Uma pena não ter conseguido te encontrar e esclarecer tantos mal-entendidos entre a gente. Sempre admirei a mulher madura que você era. Sua família é incrível. Que você siga sendo muito amada por Jesus. Um abraço com toda a família que eu gosto tanto“, escreveu ela nos stories do Instagram.

No X, antigo Twitter, alguns usuários da redes social não aprovaram a publicação e criticaram a postura da atriz: “A publicação sem noção da Pérola Faria sobre a Lua Blanco”, disse uma. “Pérola Faria provando porque ela e a Lua não tiveram a oportunidade de se entender. Que story desnecessário”, disparou outro.

O corpo de Lua Blanco é velado nesta segunda-feira (19) no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. A despedida à artista acontece na Capela 06, das 13h às 16h.

A informação da morte da atriz foi confirmada pela família da artista nas redes sociais. Daniel Blanco, irmão da ex-Rebelde fez uma publicação e contou que ela tinha lutado contra um câncer nos últimos meses.

“Queridos amigos e seguidores. É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco. Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda”, escreveu ele.