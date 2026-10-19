Atriz Pérola Faria é detonada por mensagem sobre a morte de Lua Blanco: ‘Sem noção’

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Felipe Sena
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 14:44
A morte da atriz de “Rebeldes”, versão brasileira, Lua Blanco, em meio a uma luta contra o câncer pegou muitas pessoas de surpresa.
Aos 39 anos, a atriz morreu neste domingo (18), após uma batalha contra um câncer colorretal em estágio avançado.
Lua Blanco
Após a notícia sobre a morte, a atriz Pérola Faria, que também esteve no elenco de Rebelde Brasil, desabafou sobre “mal-entendidos” entre as duas e foi detonada por seguidores, pela forma como abordou o assunto.
“Uma pena não ter conseguido te encontrar e esclarecer tantos mal-entendidos entre a gente. Sempre admirei a mulher madura que você era. Sua família é incrível. Que você siga sendo muito amada por Jesus. Um abraço com toda a família que eu gosto tanto“, escreveu ela nos stories do Instagram.
No X, antigo Twitter, alguns usuários da redes social não aprovaram a publicação e criticaram a postura da atriz: “A publicação sem noção da Pérola Faria sobre a Lua Blanco”, disse uma. “Pérola Faria provando porque ela e a Lua não tiveram a oportunidade de se entender. Que story desnecessário”, disparou outro.
O corpo de Lua Blanco é velado nesta segunda-feira (19) no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. A despedida à artista acontece na Capela 06, das 13h às 16h.
A informação da morte da atriz foi confirmada pela família da artista nas redes sociais. Daniel Blanco, irmão da ex-Rebelde fez uma publicação e contou que ela tinha lutado contra um câncer nos últimos meses.
“Queridos amigos e seguidores. É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco. Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda”, escreveu ele.
“Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna. Peço respeito pelo nosso luto e silêncio nesse momento desafiador. Obrigado por todo carinho de sempre, Família Blanco”, finalizou o texto.