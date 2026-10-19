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Atriz Pérola Faria é detonada por mensagem sobre a morte de Lua Blanco: ‘Sem noção’

Artista publicou mensagem nas redes sociais que revoltou fãs e seguidores de Lua Blanco

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 14:44

Pérola Faria e Lua Blanco estiveram no elenco de Rebeldes Brasil
Pérola Faria e Lua Blanco estiveram no elenco de Rebeldes Brasil Crédito: Reprodução | Instagram

A morte da atriz de “Rebeldes”, versão brasileira, Lua Blanco, em meio a uma luta contra o câncer pegou muitas pessoas de surpresa.

Aos 39 anos, a atriz morreu neste domingo (18), após uma batalha contra um câncer colorretal em estágio avançado.

Lua Blanco

Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco interpretou Roberta Messi na versão brasileira de 'Rebelde' por Divulgação/Record TV
Informações sobre o velório de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Comunicado sobre a morte da atriz Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Lua Blanco (Roberta Messi), Micael Borges (Pedro Costa), Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer) e Arthur Aguiar (Diego Maldonado) por Divulgação
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Micael Borges (Pedro Costa), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer), Arthur Aguiar (Diego Maldonado) e Lua Blanco (Roberta Messi) por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar lamenta morte de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco viveu Roberta Messi na novela 'Rebelde Brasil' por Divulgação/Record
Lua Blanco viveu Roberta Messi na novela 'Rebelde Brasil' por Divulgação/Record
1 de 27
Lua Blanco por Reprodução/Instagram

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Após a notícia sobre a morte, a atriz Pérola Faria, que também esteve no elenco de Rebelde Brasil, desabafou sobre “mal-entendidos” entre as duas e foi detonada por seguidores, pela forma como abordou o assunto.

“Uma pena não ter conseguido te encontrar e esclarecer tantos mal-entendidos entre a gente. Sempre admirei a mulher madura que você era. Sua família é incrível. Que você siga sendo muito amada por Jesus. Um abraço com toda a família que eu gosto tanto“, escreveu ela nos stories do Instagram.

No X, antigo Twitter, alguns usuários da redes social não aprovaram a publicação e criticaram a postura da atriz: “A publicação sem noção da Pérola Faria sobre a Lua Blanco”, disse uma. “Pérola Faria provando porque ela e a Lua não tiveram a oportunidade de se entender. Que story desnecessário”, disparou outro.

O corpo de Lua Blanco é velado nesta segunda-feira (19) no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. A despedida à artista acontece na Capela 06, das 13h às 16h.

A informação da morte da atriz foi confirmada pela família da artista nas redes sociais. Daniel Blanco, irmão da ex-Rebelde fez uma publicação e contou que ela tinha lutado contra um câncer nos últimos meses.

“Queridos amigos e seguidores. É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco. Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda”, escreveu ele.

“Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna. Peço respeito pelo nosso luto e silêncio nesse momento desafiador. Obrigado por todo carinho de sempre, Família Blanco”, finalizou o texto.

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lua Blanco

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