SUPERAÇÃO

Atriz que venceu o Oscar foi à falência no auge do sucesso, deu reviravolta na vida e hoje vive reclusa

Kim Basinger completará 73 anos no mês de dezembro, celebrando uma trajetória de sucesso em Hollywood

Felipe Sena

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 19:39

Atriz deu reviravolta na vida após dificuldades financeiras Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz americana Kim Basinger completará 73 anos no mês de dezembro, celebrando uma trajetória de sucesso em Hollywood, mas anos atrás passou por um dos momentos mais difíceis de sua vida.

De acordo com a revista Hello! Magazine, em 1989, Baisnger e um grupo de investidores compraram 1,7 mil acres de terrenos, além de dezenas de imóveis e negócios na cidade de Braselton, na Geórgia, por US$ 20 milhões (R$ 100 milhões).

Kim Basinger 1 de 12

Os planos da artista e de seus sócios eram transformar o local em um destino turístico e em um espaço para a produção de filmes. No entanto, os problemas financeiros vieram no início em 1993, mesmo ano em que se casou com o ator Alec Baldwin.

A atriz desistiu de atuar no drama ‘Encaixotando Helena’ (1993) e foi processada pela produtora Main Line Pictures por quebra de contrato. Com isso, ela foi condenada a pagar uma indenização de US$ 8,9 milhões (R$ 45 milhões).

A multa caiu para US$ 3,8 milhões (R$ 20 milhões), mas com a falta de retorno do investimento em Braselton, a artista foi à falência. Mesmo com o golpe financeiro, Basigner conseguiu dar uma reviravolta em sua carreira.

Seus trabalhos nas produções policiais ‘Los Angeles: Cidade Proibida’ (1997) lhe renderam o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 1998, assim como um Globo de Ouro e um troféu do SAG Awards, prêmio anual do Sindicato de Atores de Hollywood.

Reclusa, a atriz hoje curte a companhia da neta de três anos. A pequena é fruto do relacionamento de sua filha modelo, Ireland Baldwin, com o músico RAC. Aliás, no último mês de maio, a filha da atriz anunciou que está esperando por mais um bebê.

Basigner foi musa em Hollywood nas décadas de 1980 e 1990. Ela começou na indústria com participações em séries como ‘As Panteras’ e ‘O Homem de Seis Milhões de Dólares’ e se tornou estrela ao viver uma bondgirl em ‘007 - Nunca Mais Outra Vez’ (1981).

Em 1989, Kim Basinger já tinha no currículo sucessos como ‘Um Homem Fora de Série’ (1984), ‘9 ½ Semanas de Amor’ (1986), ‘Sem Perdão’ (1986), ‘Encontro às Escuras’ (1987), ‘Nadine - Um Amor à Prova de Bala’ (1987), ‘Minha Noiva é Uma Extraterrestre’ (1988) e ‘Batman’ (1989).