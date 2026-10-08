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Atriz revela desejo inusitado para quando morrer: quer virar adubo

Kim Novak contou que gostaria de ser transformada em composto orgânico: 'Continuarei crescendo'

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 08:05

Kim Novak em Sortilégio do Amor (1958) Crédito: IMDB/Divulgação

A atriz Kim Novak, de 93 anos, falou abertamente sobre a própria morte e revelou um desejo inusitado para quando morrer. A artista, m dos maiores ícones da Era de Ouro de Hollywood, quer que seu corpo seja transformado em adubo, servindo como composto orgânico para que árvores possam ser plantadas sobre ele.

"Agora penso nisso da seguinte forma: quando eu partir, tudo bem, porque vou me tornar parte daquela bela árvore e continuarei crescendo", disse Kim em declaração à organização de proteção animal PETA (sigla de People for the Ethical Treatment of Animals ou Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais).

Kim Novak 1 de 22

A atriz está aposentada desde 1991, quando atuou em seu último filme, Liebestraum - Atração Proibida. Desde então, vive em uma fazenda no Oregon, nos Estados Unidos, longe dos holofotes e dedicada à proteção dos animais.

"Ao deixar Hollywood, eu me mudei para um ambiente onde pudesse ter animais ao meu redor e descobrir quem eu realmente era", contou.

Kim também explicou que acredita que atores podem acabar "se perdendo" nos personagens que interpretam e afirmou que o afastamento da fama a ajudou a "descobrir seu valor e suas convicções por meio de animais", já que eles "não se importam com quanto dinheiro você ganha ou onde você mora".

"Foi quando eles aprenderam a confiar em mim que aprendi a confiar [em mim mesma] acima de tudo", completou.

Quem é

Kim Novak construiu uma carreira marcada por filmes como Férias de Amor (1955), Sortilégio do Amor (1958) e Beija-me, Idiota (1964). Ela também estrelou Um Corpo que Cai (1958), clássico dirigido por Alfred Hitchcock.

Mais recentemente, a atriz se mostrou insatisfeita com a escolha de Sydney Sweeney para interpretá-la em Scandalous!, filme que retrata o romance interracial entre Kim e o cantor e ator Sammy Davis Jr. O personagem será interpretado por David Jonsson, enquanto a direção deve ficar a cargo de Colman Domingo.