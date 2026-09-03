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Atriz revela único pedido dos fãs de 'Friends' que recusa atender: 'Não quero'

Intérprete de Phoebe Buffay abriu o jogo sobre sua relação com a série e os bastidores

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 08:38

Friends foi um fenômeno nos anos 90 Crédito: Divulgação

A atriz Lisa Kudrow revelou que existe um único pedido dos fãs de 'Friends' ao qual ela se nega a atender: cantar 'Smelly Cat', o maior clássico musical de sua personagem, Phoebe Buffay. Em entrevista ao programa de rádio Fresh Air, da NPR, a artista explicou que, apesar de ter ajudado a compor a faixa ao lado dos roteiristas e da cantora Chrissie Hynde na segunda temporada da sitcom, não tem vontade de cantar a canção na vida real. "Às vezes, as pessoas me param e dizem: 'Ah, cante Smelly Cat'. Eu não quero fazer isso. Eu realmente não quero fazer isso", disparou.

Lisa Kudrow era Phoebe Buffay em Friends 1 de 16

Apesar da recusa em reviver o momento fora das telas, Kudrow fez questão de ressaltar que guarda apenas lembranças positivas da produção exibida entre 1994 e 2004. Mais de duas décadas após o encerramento da comédia, ela destacou que o forte laço de amizade entre ela, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e o saudoso Matthew Perry era absolutamente genuíno. Segundo a atriz, as intensas jornadas de trabalho de vinte horas renderam momentos de união sincera, como as partidas de pôquer disputadas nos camarim durante as pausas das gravações.