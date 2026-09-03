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Atriz revela único pedido dos fãs de 'Friends' que recusa atender: 'Não quero'

Intérprete de Phoebe Buffay abriu o jogo sobre sua relação com a série e os bastidores

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 08:38

Friends foi um fenômeno nos anos 90
Friends foi um fenômeno nos anos 90 Crédito: Divulgação

A atriz Lisa Kudrow revelou que existe um único pedido dos fãs de 'Friends' ao qual ela se nega a atender: cantar 'Smelly Cat', o maior clássico musical de sua personagem, Phoebe Buffay. Em entrevista ao programa de rádio Fresh Air, da NPR, a artista explicou que, apesar de ter ajudado a compor a faixa ao lado dos roteiristas e da cantora Chrissie Hynde na segunda temporada da sitcom, não tem vontade de cantar a canção na vida real. "Às vezes, as pessoas me param e dizem: 'Ah, cante Smelly Cat'. Eu não quero fazer isso. Eu realmente não quero fazer isso", disparou.

Lisa Kudrow era Phoebe Buffay em Friends

Lisa Kudrow por Reprodução/Instagram
Lisa Kudrow como Phoebe Buffay em Friends por Reprodução
Lisa Kudrow por Reprodução/Instagram
Lisa Kudrow e Jennifer Aniston por Reprodução
Lisa Kudrow por /Instagram
Lisa Kudrow por Reprodução/Instagram
Lisa Kudrow por Reprodução/Instagram
Lisa Kudrow por Reprodução/Instagram
Lisa Kudrow por Reprodução/Instagram
Lisa Kudrow por Reprodução/Instagram
Lisa Kudrow como Phoebe Buffay em Friends por Reprodução
Lisa Kudrow como Phoebe Buffay em Friends por Reprodução
Friends foi um fenômeno nos anos 90 por Divulgação
Friends foi um fenômeno nos anos 90 por Divulgação
Friends foi um fenômeno nos anos 90 por Divulgação
Friends foi um fenômeno nos anos 90 por Divulgação
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Lisa Kudrow por Reprodução/Instagram

Apesar da recusa em reviver o momento fora das telas, Kudrow fez questão de ressaltar que guarda apenas lembranças positivas da produção exibida entre 1994 e 2004. Mais de duas décadas após o encerramento da comédia, ela destacou que o forte laço de amizade entre ela, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e o saudoso Matthew Perry era absolutamente genuíno. Segundo a atriz, as intensas jornadas de trabalho de vinte horas renderam momentos de união sincera, como as partidas de pôquer disputadas nos camarim durante as pausas das gravações.

A veterana também comentou que rever episódios clássicos da série tornou-se uma forma de conforto emocional após a morte de Perry, ocorrida em outubro de 2023. Ela confessou que assistir à comédia a ajuda a rir e a relembrar o talento do colega, a quem definiu como o integrante mais engraçado do elenco. Para a artista, a longevidade do projeto comprova o poder terapêutico do humor e da representação de amizades verdadeiras que atravessam gerações.

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Tags:

Série Atriz Sitcom Friends Lisa Kudrow

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