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Atriz vende o nome do próprio filho por R$ 8,2 milhões para casa de apostas: 'Um estranho me engravidou, e agora um estranho vai poder escolher o nome dele'

Bonnie Blue, que ficou conhecida após afirmar ter se relacionado com 1.057 homens em 12 horas, disse que acordo com plataforma de apostas tem objetivo de garantir conforto financeiro à criança

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 22:00

Bonnie Blue
Bonnie Blue Crédito: Reprodução

A atriz pornô britânica Tia Billinger, conhecida como Bonnie Blue, vendeu por 1,2 milhão de libras, cerca de R$ 8,2 milhões, o direito de escolher o nome do primeiro filho. Após um leilão on-line, uma plataforma de cassino e apostas esportivas adquiriu o direito e o bebê se chamará BetBolt, mesmo nome da empresa.

Bonnie ganhou notoriedade internacional em janeiro de 2025, quando afirmou ter mantido relações sexuais com 1.057 homens em um período de 12 horas.

A atriz pornô Bonnie Blue

Bonnie Blue por Reprodução
Bonnie Blue por Reprodução
Bonnie Blue por Reprodução
Bonnie Blue por Reprodução
Bonnie Blue por Reprodução
Bonnie Blue por Reprodução
Bonnie Blue por Reprodução
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Bonnie Blue por Reprodução

Segundo a influenciadora, a identidade do pai da criança é desconhecida. Ao descobrir a gravidez, ela chegou a declarar que o bebê poderia ser filho de um dos mais de 400 homens com quem afirmou ter mantido relações sem proteção. “Um estranho me engravidou, e agora um estranho vai poder escolher o nome dele”, declarou na ocasião.

O direito de escolher o nome da criança foi colocado em um leilão on-line. A oferta vencedora, de 1,2 milhão de libras, foi feita pela BetBolt, plataforma de cassino on-line que trabalha com criptomoedas e também oferece apostas esportivas. Com o acordo, o primeiro filho da atriz pornô receberá o nome BetBolt.

A decisão provocou críticas nas redes sociais. Bonnie, no entanto, afirmou que encarou a negociação como uma estratégia financeira para proporcionar uma vida confortável ao filho.

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Ficou conhecida após ‘maratona’ com mais de mil homens

Bonnie Blue ganhou projeção nas redes sociais após afirmar que se relacionou com 1.057 homens durante 12 horas, em janeiro de 2025. A britânica declarou na época ter superado uma marca anteriormente atribuída à atriz pornô Lisa Sparks, que teria mantido relações com 919 homens em um único dia.

Em dezembro de 2025, Bonnie também foi detida em Bali, na Indonésia, após participar da gravação de um suposto reality show de temática sexual envolvendo turistas estrangeiros.

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