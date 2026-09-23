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Áudio da produção vaza ao vivo durante o Mais Você: 'Adora uma palhaçada'; saiba qual foi a reação de Ana Maria Braga

Fala aconteceu enquanto apresentadora e equipe participavam de uma brincadeira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 13:21

Ana Maria Braga no comando do Mais Você
Ana Maria Braga no comando do Mais Você Crédito: Reprodução

Um áudio dos bastidores acabou vazando durante a transmissão do 'Mais Você' nesta quarta-feira (23), enquanto Ana Maria Braga e integrantes da equipe participavam de uma atividade. O trecho chamou atenção nas redes sociais, principalmente pelo tom ácido do comentário feito durante a brincadeira.

Pouco antes, Ana havia convidado profissionais que trabalham no programa para participar de uma atividade chamada "slow jogging", uma espécie de caminhada em ritmo lento. A apresentadora e os integrantes da produção formaram uma fila e começaram a seguir a dinâmica diante das câmeras.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

Foi durante a atividade que uma fala dos bastidores acabou sendo reproduzida ao vivo, sobreposta às imagens que estavam sendo exibidas.

"Adora uma palhaçada, trabalhar que é bom", disse uma pessoa na gravação.

O comentário repercutiu entre os espectadores pelo tom de crítica à brincadeira que acontecia no palco. Ana Maria e os demais participantes, porém, não demonstraram ter percebido o áudio e seguiram normalmente com a atividade.

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