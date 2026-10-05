SEM QUERER

Áudio de Ed Gama vaza ao vivo durante programa Domingão com Huck

Humorista não escondeu a surpresa com a avaliação do jurado durante a Dança dos Famosos; comentário foi captado enquanto Luciano Huck seguia com o programa

Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10:13

Áudio de Ed Gama vazou Crédito: Reprodução

Um comentário de Ed Gama acabou sendo captado durante o Domingão com Huck deste domingo (4) e chamou atenção pela reação do humorista à nota recebida por MC Livinho na Dança dos Famosos. O funkeiro havia acabado de se apresentar ao som de forró e recebeu notas máximas de Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus. A sequência de avaliações, porém, mudou quando Zebrinha deu 9,7 para a apresentação.

Antes da divulgação da pontuação, Ed Gama e Lívia Andrade apareciam atentos ao jurado, aguardando a avaliação. Assim que Zebrinha revelou a nota, o humorista demonstrou surpresa.

Ed Gama 1 de 7

Enquanto Luciano Huck continuava conduzindo o programa e explicava os próximos momentos da atração, a voz de Ed foi ouvida ao fundo. "Pô, ele deu 9,7?", questionou.

O comentário acabou entrando no áudio da transmissão. Pouco depois da reação do humorista, o Domingão com Huck foi para o intervalo comercial.

Ninguém foi eliminado

Apesar da expectativa em torno das avaliações, a edição deste domingo não teve eliminação na Dança dos Famosos.