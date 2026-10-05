Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Áudio de Ed Gama vaza ao vivo durante programa Domingão com Huck

Humorista não escondeu a surpresa com a avaliação do jurado durante a Dança dos Famosos; comentário foi captado enquanto Luciano Huck seguia com o programa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 10:13

Áudio de Ed Gama vazou
Áudio de Ed Gama vazou Crédito: Reprodução

Um comentário de Ed Gama acabou sendo captado durante o Domingão com Huck deste domingo (4) e chamou atenção pela reação do humorista à nota recebida por MC Livinho na Dança dos Famosos. O funkeiro havia acabado de se apresentar ao som de forró e recebeu notas máximas de Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus. A sequência de avaliações, porém, mudou quando Zebrinha deu 9,7 para a apresentação.

Antes da divulgação da pontuação, Ed Gama e Lívia Andrade apareciam atentos ao jurado, aguardando a avaliação. Assim que Zebrinha revelou a nota, o humorista demonstrou surpresa.

Ed Gama

Humorista Ed Gama por Reprodução | Instagram
Humorista Ed Gama por Reprodução | Instagram
Humorista Ed Gama por Reprodução | Instagram
Humorista Ed Gama por Reprodução | Instagram
Humorista Ed Gama por Reprodução | Instagram
Humorista Ed Gama por Reprodução | Instagram
Humorista Ed Gama por Reprodução | Instagram
1 de 7
Humorista Ed Gama por Reprodução | Instagram

Enquanto Luciano Huck continuava conduzindo o programa e explicava os próximos momentos da atração, a voz de Ed foi ouvida ao fundo. "Pô, ele deu 9,7?", questionou.

O comentário acabou entrando no áudio da transmissão. Pouco depois da reação do humorista, o Domingão com Huck foi para o intervalo comercial.

Leia mais

Imagem - De Datena a Inês Brasil: veja quantos votos os famosos tiveram nas Eleições 2026

De Datena a Inês Brasil: veja quantos votos os famosos tiveram nas Eleições 2026

Imagem - Ex-namorada processa ator Rafael Cardoso após 'rombo' em cartão de crédito e expõe calote; dívida é de R$ 340 mil

Ex-namorada processa ator Rafael Cardoso após 'rombo' em cartão de crédito e expõe calote; dívida é de R$ 340 mil

Imagem - Quem era Ana Beatriz Araújo, a ex-Rainha de Rodeio que morreu aos 22 anos de forma inesperada e assustadora

Quem era Ana Beatriz Araújo, a ex-Rainha de Rodeio que morreu aos 22 anos de forma inesperada e assustadora

Ninguém foi eliminado

Apesar da expectativa em torno das avaliações, a edição deste domingo não teve eliminação na Dança dos Famosos.

Os participantes se apresentaram ao ritmo de forró, e as notas conquistadas nesta etapa serão somadas às pontuações das próximas fases da competição.

Mais recentes

Imagem - 'Lá na Minha Terra': interior da Bahia é cenário da próxima novela da Globo

'Lá na Minha Terra': interior da Bahia é cenário da próxima novela da Globo
Imagem - Filha de bilionário, Patrícia Abravanel revela que viveu fase com salário 'humilde'

Filha de bilionário, Patrícia Abravanel revela que viveu fase com salário 'humilde'
Imagem - Chega de se sentir sozinho: 3 signos podem finalmente deixar uma velha solidão para trás hoje (5 de outubro)

Chega de se sentir sozinho: 3 signos podem finalmente deixar uma velha solidão para trás hoje (5 de outubro)