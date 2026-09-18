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Áudio de Renata Sorrah preocupada com filha médica com febre viraliza e diverte famosos: ‘Toma caldinho’

Mariana Simões publicou prints de conversas com a atriz e divertiu seguidores

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 16:58

Renata Sorrah é mãe de uma médica
Renata Sorrah é mãe de uma médica Crédito: Reprodução | Instagram

Com diz o ditado “Mãe é mãe”, e a atriz Renata Sorrah no ar como Pérola na novela das sete, Por Você, provou isso ao viralizar com um áudio que enviou para a filha, a médica Mariana Sochaczewski Simões, que compartilhou prints de uma conversa com a artista nesta quinta-feira (17) em seu perfil do Instagram, mostrando a preocupação dela com um resfriado após curtirem um show juntas.

Marina é médica há mais de 15 anos e, mesmo falando com a mãe sobre o que faria para se cuidar, a atriz fica dando dicas para a filha. O momento viralizou com mais de meio milhão de reproduções em menos de 24 horas.

Renata Sorrah

Renata Sorrah por Reprodução
Renata Sorrah por Reprodução
Renata Sorrah por Reprodução
Renata Sorrah por Reprodução
Renata Sorrah por Reprodução
Renata Sorrah por Reprodução
Renata Sorrah por Reprodução
Renata Sorrah por Reprodução
Renata Sorrah por Reprodução
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Renata Sorrah por Reprodução

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"Doutora para todo mundo, filha para minha mãe! CRM nenhum vence o diagnóstico e a prescrição de mãe!!! Obs: os famosos áudios da minha mãe", escreveu a médica na legenda.

Mariana é filha única da atriz e nasceu em 1981. Ela é fruto do relacionamento de Sorrah com o ator e diretor falecido Marcos Paulo. A médica tem dois filhos, Betina e Miguel.

Nos comentários, vários famosos fizeram brincadeiras com a situação. Veja:

Renata Sorrah
Comentáriso de famosos da publicação da filha de Renata Sorrah Crédito: Reprodução | Instagram
Renata Sorrah
Comentáriso de famosos da publicação da filha de Renata Sorrah Crédito: Reprodução | Instagram
Renata Sorrah
Comentáriso de famosos da publicação da filha de Renata Sorrah Crédito: Reprodução | Instagram

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