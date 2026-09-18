AMOR DE MÃE

Áudio de Renata Sorrah preocupada com filha médica com febre viraliza e diverte famosos: ‘Toma caldinho’

Mariana Simões publicou prints de conversas com a atriz e divertiu seguidores

Felipe Sena

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 16:58

Renata Sorrah é mãe de uma médica Crédito: Reprodução | Instagram

Com diz o ditado “Mãe é mãe”, e a atriz Renata Sorrah no ar como Pérola na novela das sete, Por Você, provou isso ao viralizar com um áudio que enviou para a filha, a médica Mariana Sochaczewski Simões, que compartilhou prints de uma conversa com a artista nesta quinta-feira (17) em seu perfil do Instagram, mostrando a preocupação dela com um resfriado após curtirem um show juntas.

Marina é médica há mais de 15 anos e, mesmo falando com a mãe sobre o que faria para se cuidar, a atriz fica dando dicas para a filha. O momento viralizou com mais de meio milhão de reproduções em menos de 24 horas.

Renata Sorrah 1 de 9

"Doutora para todo mundo, filha para minha mãe! CRM nenhum vence o diagnóstico e a prescrição de mãe!!! Obs: os famosos áudios da minha mãe", escreveu a médica na legenda.

Mariana é filha única da atriz e nasceu em 1981. Ela é fruto do relacionamento de Sorrah com o ator e diretor falecido Marcos Paulo. A médica tem dois filhos, Betina e Miguel.

Nos comentários, vários famosos fizeram brincadeiras com a situação. Veja:

Comentáriso de famosos da publicação da filha de Renata Sorrah Crédito: Reprodução | Instagram

Comentáriso de famosos da publicação da filha de Renata Sorrah Crédito: Reprodução | Instagram