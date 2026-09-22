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Áudio revela conversa de Rick com funcionário antes de helicóptero desaparecer em SC; OUÇA

Cantor disse que passaria por São Joaquim antes de seguir para Rancho Queimado, onde era esperado durante a tarde

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 07:52

Cantor Rick, da dupla Rick & Renner
Cantor Rick, da dupla Rick & Renner Crédito: Reprodução

O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, planejava passar por São Joaquim antes de seguir para Rancho Queimado, onde era esperado durante a tarde, antes do desaparecimento do helicóptero em que estava com o empresário Bruno Avelar.

Áudios obtidos pelo SCC SBT mostram uma conversa entre Rick e um funcionário do condomínio onde o cantor era esperado. O material foi repassado por Vanessa Rosa, moradora do local, ao veículo.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

Em uma das gravações, Rick explica que faria uma parada antes de seguir para Rancho Queimado. "Eu estou indo agora para São Joaquim. Vou almoçar lá em São Joaquim e depois eu desço… a gente vai para Rancho Queimado", afirma ele.

Na conversa, o cantor estima chegar ao município por volta das 15h. Ele também pede ao funcionário que permaneça em um ponto com sinal de celular, já que a comunicação poderia ser prejudicada dentro do condomínio, e solicita as coordenadas do local de pouso.

Segundo o relato do funcionário, Rick teria passado anteriormente por Urubici, onde estaria envolvido na construção de um condomínio. Depois, seguiria com o empresário para Rancho Queimado, onde passariam a noite e deixariam a cidade na manhã seguinte.

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O funcionário também relata que havia muita chuva e temporal na região e afirma que "o piloto vacilou muito". Após o horário previsto para a chegada, ele tentou entrar em contato com Rick por ligações e mensagens, mas não recebeu resposta.

Ainda segundo o relato, outras pessoas que trabalham com o cantor também tentaram falar com ele, sem sucesso.

Buscas pelo helicóptero

Rick e Bruno Avelar estavam em um helicóptero Bell 430, de matrícula PP-MGR. Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave saiu de Porto Belo e não chegou ao destino previsto.

Bruno Avelar

Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
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Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
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Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais

A FAB mobilizou duas aeronaves H-60 Black Hawk e uma SC-105 Amazonas para as buscas. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) também participa da operação na região da Serra.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a localização do helicóptero ou dos ocupantes.

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