BUSCAS CONTINUAM

Áudio revela conversa de Rick com funcionário antes de helicóptero desaparecer em SC; OUÇA

Cantor disse que passaria por São Joaquim antes de seguir para Rancho Queimado, onde era esperado durante a tarde

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 07:52

Cantor Rick, da dupla Rick & Renner Crédito: Reprodução

O cantor Rick, da dupla Rick & Renner, planejava passar por São Joaquim antes de seguir para Rancho Queimado, onde era esperado durante a tarde, antes do desaparecimento do helicóptero em que estava com o empresário Bruno Avelar.

Áudios obtidos pelo SCC SBT mostram uma conversa entre Rick e um funcionário do condomínio onde o cantor era esperado. O material foi repassado por Vanessa Rosa, moradora do local, ao veículo.

Rick Sollo 1 de 4

Em uma das gravações, Rick explica que faria uma parada antes de seguir para Rancho Queimado. "Eu estou indo agora para São Joaquim. Vou almoçar lá em São Joaquim e depois eu desço… a gente vai para Rancho Queimado", afirma ele.

Na conversa, o cantor estima chegar ao município por volta das 15h. Ele também pede ao funcionário que permaneça em um ponto com sinal de celular, já que a comunicação poderia ser prejudicada dentro do condomínio, e solicita as coordenadas do local de pouso.

Segundo o relato do funcionário, Rick teria passado anteriormente por Urubici, onde estaria envolvido na construção de um condomínio. Depois, seguiria com o empresário para Rancho Queimado, onde passariam a noite e deixariam a cidade na manhã seguinte.

O funcionário também relata que havia muita chuva e temporal na região e afirma que "o piloto vacilou muito". Após o horário previsto para a chegada, ele tentou entrar em contato com Rick por ligações e mensagens, mas não recebeu resposta.

Ainda segundo o relato, outras pessoas que trabalham com o cantor também tentaram falar com ele, sem sucesso.

Buscas pelo helicóptero

Rick e Bruno Avelar estavam em um helicóptero Bell 430, de matrícula PP-MGR. Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave saiu de Porto Belo e não chegou ao destino previsto.

Bruno Avelar 1 de 10

A FAB mobilizou duas aeronaves H-60 Black Hawk e uma SC-105 Amazonas para as buscas. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) também participa da operação na região da Serra.