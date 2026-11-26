CRISE NO RELACIONAMENTO

Áudios de briga entre Belo e Rayane Figliuzzi expõem troca de ofensas e suspeita de traição

Influenciadora questionou comportamento do cantor com outras mulheres durante discussão em condomínio de luxo no Rio de Janeiro

Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 18:02

Belo e Rayane Figliuzzi trocaram ofensas em discussão registrada em áudios Crédito: Reprodução

Uma discussão entre Belo e Rayane Figliuzzi veio a público nesta quinta-feira (26), após a divulgação de áudios que registram uma intensa troca de ofensas entre o cantor e a influenciadora. Nas gravações, os dois aparecem discutindo sobre a postura do pagodeiro em relação a outras mulheres.

Segundo informações do portal LeoDias, que teve acesso ao material, o desentendimento aconteceu no início da tarde, no condomínio Alphaville, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Em um dos trechos, Rayane reclama que o companheiro não estabelece limites na relação com outras mulheres. Irritado, Belo reage com xingamentos e pede que a influenciadora se afaste.

“Filha da puta, porra! Fora, desgraçada! Sai da minha vida!”, dispara o cantor.

“Sai você, caralho! Só faz merda. Vai se fuder!”, rebate Rayane.

Rayane Figliuzzi e Belo 1 de 17

Em outro momento da discussão, o pagodeiro chama a companheira de “prostituta”. A influenciadora reage insinuando que o artista teria mantido relações sexuais com outra mulher.

“Prostituta, meu amor? Prostituta é quem você estava comendo”, responde Rayane.

A influenciadora ainda faz novas críticas ao comportamento do companheiro. “Vira homem! Você é todo fodido e sua vida é fodida”, dispara.