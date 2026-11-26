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Heider Sacramento
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 18:02
Uma discussão entre Belo e Rayane Figliuzzi veio a público nesta quinta-feira (26), após a divulgação de áudios que registram uma intensa troca de ofensas entre o cantor e a influenciadora. Nas gravações, os dois aparecem discutindo sobre a postura do pagodeiro em relação a outras mulheres.
Segundo informações do portal LeoDias, que teve acesso ao material, o desentendimento aconteceu no início da tarde, no condomínio Alphaville, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.
Em um dos trechos, Rayane reclama que o companheiro não estabelece limites na relação com outras mulheres. Irritado, Belo reage com xingamentos e pede que a influenciadora se afaste.
“Filha da puta, porra! Fora, desgraçada! Sai da minha vida!”, dispara o cantor.
“Sai você, caralho! Só faz merda. Vai se fuder!”, rebate Rayane.
Rayane Figliuzzi e Belo
Em outro momento da discussão, o pagodeiro chama a companheira de “prostituta”. A influenciadora reage insinuando que o artista teria mantido relações sexuais com outra mulher.
“Prostituta, meu amor? Prostituta é quem você estava comendo”, responde Rayane.
A influenciadora ainda faz novas críticas ao comportamento do companheiro. “Vira homem! Você é todo fodido e sua vida é fodida”, dispara.
Os áudios divulgados não esclarecem o que motivou o início da discussão nem comprovam as acusações de infidelidade feitas pela influenciadora. Também não há informações sobre o desfecho do desentendimento ou a atual situação do relacionamento.