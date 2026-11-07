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Aula de dança só com músicas de Sandy & Junior reúne fãs e transforma nostalgia em experiência coletiva

Criado pelo casal de influenciadores conhecido como Casal Keison, projeto Dance Experience aposta em coreografias, música e memórias afetivas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 15:41

Sandy e Júnior
Sandy e Júnior Crédito: Reprodução

Imagine entrar em uma sala de dança e descobrir que, durante toda a aula, só vão tocar músicas de Sandy & Junior. Essa é a proposta do Dance Experience, projeto que reúne fãs da dupla para reviver sucessos que marcaram a infância e a adolescência de uma geração, mas de um jeito diferente: aprendendo coreografias e dançando em grupo.

A iniciativa chamou a atenção nas redes sociais depois da divulgação de um vídeo que mostra dezenas de participantes vestidos de roxo, acompanhando movimentos sincronizados em uma sala de dança. Na gravação, uma frase apresenta a proposta: "Você descobriu que existe uma aula de dança só com músicas de Sandy e Júnior".

Sandy e Júnior

Sandy e Junior por Reprodução
Junior e Sandy por Reprodução / Redes Sociais
Sandy abraça Junior antes de show solo do irmão por Reprodução
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Sandy por Divulgação
Sandy por Stephanie Rodrigues/TV Globo
Junior Lima por Reprodução
Junior Lima por Reprodução
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Sandy e Junior por Reprodução

Por trás do projeto estão os criadores de conteúdo conhecidos como Casal Keison. O perfil @casalkeison, que aparece como verificado no Instagram, reúne cerca de 205 mil seguidores e apresenta conteúdos sobre a vida em família, maternidade e experiências do casal.

Keila Akemi é um dos nomes à frente da iniciativa, que ganhou um perfil próprio na plataforma, o @danceexperience_. Na descrição, o projeto se apresenta com a frase "Onde fãs viram protagonistas" e destaca três elementos que ajudam a explicar o conceito: música, dança e nostalgia.

A proposta é transformar a experiência de ouvir músicas conhecidas em uma atividade coletiva. Em vez de apenas assistir a um show ou cantar os sucessos da dupla, os participantes ocupam a pista de dança e reproduzem coreografias em conjunto.

O repertório de Sandy & Junior tem um apelo especial para quem cresceu nas décadas de 1990 e 2000. Os irmãos começaram a carreira ainda crianças e conquistaram uma legião de fãs com músicas que atravessaram gerações, como "A Lenda", "As Quatro Estações", "Quando Você Passa (Turu Turu)" e "Vamo Pulá!", canções que continuam presentes em festas, playlists e publicações nostálgicas nas redes sociais.

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Mesmo após o encerramento da carreira da dupla, em 2007, o interesse pelo repertório permaneceu. Em 2019, Sandy & Junior voltaram aos palcos com a turnê "Nossa História", que reuniu milhares de fãs e reforçou a força da memória afetiva construída ao longo dos anos.

No caso do Dance Experience, essa conexão ganha um formato participativo. As imagens divulgadas mostram pessoas de diferentes idades dançando juntas, em uma atividade que combina exercício físico, diversão e identificação com as músicas.

O interesse pela proposta também aparece na procura pelas aulas. No perfil oficial do projeto, a organização informa que as vagas para a edição do Rio de Janeiro estão esgotadas.

Além da experiência musical, a iniciativa acompanha uma tendência de atividades que transformam referências da cultura pop em encontros presenciais, permitindo que pessoas com interesses semelhantes compartilhem momentos fora das redes sociais.

Para quem passou a infância acompanhando Sandy & Junior na televisão, decorando letras e tentando reproduzir coreografias, a proposta oferece uma oportunidade de reviver essas lembranças. A diferença é que, desta vez, os fãs deixam de ser apenas espectadores e se tornam protagonistas da apresentação.

O projeto pode ser acompanhado pelo Instagram @danceexperience_, onde são divulgados registros das aulas e informações sobre as edições.

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