BRIGA?

Ausência de Virginia no aniversário de Poliana Rocha pode ter relação com rusga da influenciadora com Leonardo

Influenciadora não esteve presente no aniversário da mãe de Zé Felipe e levantou suspeitas nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 16:46

Virginia comentou sobre sua ausência no aniversário de Poliana Rocha nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

O aniversário de 50 anos de Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e esposa de Leonardo, reuniu mais de 250 convidados, no Rancho Colorado, em Goiânia (GO), nesta segunda-feira (16).

A festa de luxo que teve até troca de vestido de Poliana, que chegaram a custar juntos R$ 150 mil, também foi cercada por uma dúvida: cadê Virginia?

Poliana Rocha comemora 50 anos 1 de 10

A influenciadora não esteve na festa, e a ausência foi sentida, especialmente por seguidores nas redes sociais. Por outro lado, a mãe de Virginia, Margareth Serrão, esteve por lá e foi fotografada ao lado de Leonardo.

Nas redes sociais, Virginia explicou que ficou de fora na comemoração por causa de uma forte enxaqueca. “Estou melhorando, mas não estou 100% ainda”, disse a influenciadora nos stories do Instagram.

Em seguida, Lucas Guedes sugeriu que permanecessem em casa. “Então vamos ficar, por favor?”, perguntou ele. “É o que eu quero!”, respondeu Virginia.

No entanto, segundo informações do colunista Gabriel Perline, conforme publicação do R7, o afastamento entre Virginia e Leonardo teria começado após o cantor ter acesso a conversas privadas entre ela e Hebert Gomes.

Segundo o portal, nas mensagens, a influenciadora teria supostamente feito comentários negativos sobre Leonardo, Poliana Rocha e até Zé Felipe.