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Felipe Sena
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 16:46
O aniversário de 50 anos de Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e esposa de Leonardo, reuniu mais de 250 convidados, no Rancho Colorado, em Goiânia (GO), nesta segunda-feira (16).
A festa de luxo que teve até troca de vestido de Poliana, que chegaram a custar juntos R$ 150 mil, também foi cercada por uma dúvida: cadê Virginia?
Poliana Rocha comemora 50 anos
A influenciadora não esteve na festa, e a ausência foi sentida, especialmente por seguidores nas redes sociais. Por outro lado, a mãe de Virginia, Margareth Serrão, esteve por lá e foi fotografada ao lado de Leonardo.
Nas redes sociais, Virginia explicou que ficou de fora na comemoração por causa de uma forte enxaqueca. “Estou melhorando, mas não estou 100% ainda”, disse a influenciadora nos stories do Instagram.
Em seguida, Lucas Guedes sugeriu que permanecessem em casa. “Então vamos ficar, por favor?”, perguntou ele. “É o que eu quero!”, respondeu Virginia.
No entanto, segundo informações do colunista Gabriel Perline, conforme publicação do R7, o afastamento entre Virginia e Leonardo teria começado após o cantor ter acesso a conversas privadas entre ela e Hebert Gomes.
Segundo o portal, nas mensagens, a influenciadora teria supostamente feito comentários negativos sobre Leonardo, Poliana Rocha e até Zé Felipe.
O conteúdo teria sido descoberto após Hebert deixar o celular em uma assistência técnica, onde as conversas teriam sido acessadas e vazadas.