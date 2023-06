Autora da novela 'Jesus' processa Record por intolerância religiosa

A autora Paula Richard, responsável pela novela Jesus (2018) da Record TV, está processando a emissora por intolerância religiosa. Segundo Paula, ela e outros colegas teriam sido demitidos por não terem se convertido à religião evangélica. A emissora nega as acusações.



De acordo com o portal Notícias da TV, Paula estaria pedindo uma indenização de R$ 5,6 milhões. A autora cita no processo que outros funcionários teriam passado pelo mesmo problema. Nomes como Joaquim Assis, Camillo Pellegrini, Emílio Boechat e Cristiane Fridman são citados.