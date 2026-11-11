NOVELA DAS 9

Autora de ‘Quem Ama Cuida’ critica corte de cena gay e lamenta versão exibida pela Globo

laudia Souto respondeu a telespectador que questionou a abordagem da primeira noite de Mau Mau e Felipe; sequência original teria sido substituída por uma versão mais discreta

Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 20:57

Claudia Souto concordou com críticas à versão exibida da primeira noite de Mau Mau e Felipe em Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução

A forma como a primeira noite de Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) foi exibida em Quem Ama Cuida também desagradou a autora da novela. Claudia Souto demonstrou insatisfação com a versão levada ao ar pela TV Globo e concordou com as críticas à abordagem da intimidade do casal LGBTQIA+.



A manifestação aconteceu nesta quarta-feira (11), em uma publicação no Instagram. Ao comemorar a indicação da trama ao prêmio Rose d’Or, a autora recebeu o comentário de um telespectador que criticou a decisão da emissora de apresentar a cena de maneira discreta. “Triste ver que o seu texto tão bem escrito foi manchado por uma emissora que prefere agradar conservadores que sequer assistem à novela do que representar uma comunidade tão apagada de representatividade na TV brasileira”, escreveu o internauta.

Felipe e Mau 1 de 9

Claudia respondeu de forma breve, mas significativa: “Para mim também não”, acompanhada de um coração. A interação foi interpretada como um sinal de que a autora também não ficou satisfeita com o resultado exibido.

Na sequência que foi ao ar na terça-feira (10), Mau Mau e Felipe aparecem juntos no quarto até as luzes se apagarem. Na cena seguinte, Maurício já está tomando café da manhã com a família. A escolha provocou frustração entre os fãs do casal, apelidado de Malipe.

Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, a sequência exibida teria sido gravada na segunda-feira (9), para substituir uma versão produzida no dia 4 de novembro. A gravação original, dirigida por Amora Mautner, aconteceria no chuveiro e mostraria Felipe hesitando antes de decidir permanecer com o namorado. Ainda de acordo com a apuração, a proposta não incluía sexo explícito.