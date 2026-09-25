Ave do deserto carrega água no próprio corpo, voa por até 30 km, e tenta matar a sede dos próprios filhotes

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 11:11
No deserto africano, um pequeno pássaro faz uma das jornadas mais peculiares pela sobrevivência no mundo animal. Ao avistar uma poça, em vez de beber, ele pula nela para se encharcar e encara uma jornada de até 30 km de volta para seus filhotes.
Ao chegar ao seu ninho, o macho do cortiçol-da-Namaqua (Pterocles namaqua) leva o sustento para seus pequenos diretamente nas penas da barriga. Os filhotes então bebem a água das penas úmidas do pai em uma das adaptações mais únicas da natureza.
Cortiçol-da-Namaqua
O cortiçol vive em regiões áridas da África, especificamente na África do Sul, Botsuana e Namíbia. Seus ninhos ficam no chão, geralmente a menos de dez quilômetros de uma fonte de água, embora possam estar a até 25 ou 30 quilômetros.
Essa distância é calculada para o primeiro mês de vida dos filhotes. Apesar de eles já conseguirem caminhar uma hora depois de sair do ovo, a capacidade de voar demora em média 30 dias para se desenvolver.
Durante esse período, cabe ao macho levar água aos jovens pássaros enquanto estes não possuem a capacidade de acompanhá-lo até a fonte d’água. Cada caminhada pode armazenar até 25 ml de água nas penas da ave-pai.
Durante o retorno, parte do líquido evapora. Um estudo clássico de 1967 calculou que, após uma viagem de 30 quilômetros, cerca de 10 a 18 mililitros ainda poderiam permanecer nas penas, dependendo das condições ambientais.
O segredo desse transporte não está apenas na capacidade de absorção. As penas do ventre apresentam uma estrutura completamente diferente da plumagem convencional, normalmente especializada em afastar a água e se manter seca.
Em 2023, pesquisadores do MIT e da Universidade Johns Hopkins examinaram as estruturas das penas e identificaram pequenas ramificações, chamadas de bárbulas. Essas estruturas são naturalmente enroladas e se desenrolam conforme elas molham.
Esse movimento reconfigura a organização da pena para armazenagem. A parte interna possui espaços para o líquido, enquanto as estruturas flexíveis do exterior se curvam ao redor dessa área, impedindo que a água escape.
O cortiçol resolve todos os dias uma questão que é um desafio à engenharia: recolher água, mantê-la armazenada durante o transporte e liberá-la posteriormente sem depender de um recipiente rígido.
Segundo os pesquisadores, a estrutura das penas pode inspirar materiais destinados à coleta de água de neblina e orvalho em regiões áridas, além de dispositivos médicos e superfícies reutilizáveis para absorção de líquidos.