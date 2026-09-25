BIOLOGIA

Ave do deserto carrega água no próprio corpo, voa por até 30 km, e tenta matar a sede dos próprios filhotes

Machos do cortiçol-de-Namaqua possuem uma adaptação que permite absorver aproximadamente 25 ml de água e transportá-la por grandes distâncias



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 11:11

Os pais dessa espécie levam a expressão "levar o sustento para casa" de uma maneira quase literal Crédito: Bernard Dupont / Wikimedia Commons

No deserto africano, um pequeno pássaro faz uma das jornadas mais peculiares pela sobrevivência no mundo animal. Ao avistar uma poça, em vez de beber, ele pula nela para se encharcar e encara uma jornada de até 30 km de volta para seus filhotes.

Ao chegar ao seu ninho, o macho do cortiçol-da-Namaqua (Pterocles namaqua) leva o sustento para seus pequenos diretamente nas penas da barriga. Os filhotes então bebem a água das penas úmidas do pai em uma das adaptações mais únicas da natureza.

Cortiçol-da-Namaqua 1 de 10

Uma barriga, um reservatório

O cortiçol vive em regiões áridas da África, especificamente na África do Sul, Botsuana e Namíbia. Seus ninhos ficam no chão, geralmente a menos de dez quilômetros de uma fonte de água, embora possam estar a até 25 ou 30 quilômetros.

Essa distância é calculada para o primeiro mês de vida dos filhotes. Apesar de eles já conseguirem caminhar uma hora depois de sair do ovo, a capacidade de voar demora em média 30 dias para se desenvolver.

Durante esse período, cabe ao macho levar água aos jovens pássaros enquanto estes não possuem a capacidade de acompanhá-lo até a fonte d’água. Cada caminhada pode armazenar até 25 ml de água nas penas da ave-pai.

Durante o retorno, parte do líquido evapora. Um estudo clássico de 1967 calculou que, após uma viagem de 30 quilômetros, cerca de 10 a 18 mililitros ainda poderiam permanecer nas penas, dependendo das condições ambientais.

Penas que mudam de forma

O segredo desse transporte não está apenas na capacidade de absorção. As penas do ventre apresentam uma estrutura completamente diferente da plumagem convencional, normalmente especializada em afastar a água e se manter seca.

Em 2023, pesquisadores do MIT e da Universidade Johns Hopkins examinaram as estruturas das penas e identificaram pequenas ramificações, chamadas de bárbulas. Essas estruturas são naturalmente enroladas e se desenrolam conforme elas molham.

A estrutura permite o armazenamento de água mesmo durante o voo, apesar da perda por evaporação ser acentuada Crédito: Alastair Rae / Wikimedia Commons

Esse movimento reconfigura a organização da pena para armazenagem. A parte interna possui espaços para o líquido, enquanto as estruturas flexíveis do exterior se curvam ao redor dessa área, impedindo que a água escape.

Inspiração para novas tecnologias

O cortiçol resolve todos os dias uma questão que é um desafio à engenharia: recolher água, mantê-la armazenada durante o transporte e liberá-la posteriormente sem depender de um recipiente rígido.

Segundo os pesquisadores, a estrutura das penas pode inspirar materiais destinados à coleta de água de neblina e orvalho em regiões áridas, além de dispositivos médicos e superfícies reutilizáveis para absorção de líquidos.