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Ave viveu há 150 milhões de anos, caçava em terra firme e pode ter desaprendido a voar

Fóssil encontrado na China revelou uma espécie do Jurássico com braços curtos e uma garra semelhante à de dinossauros predadores, levantando novas questões sobre a evolução das aves.

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 13:38

Reconstrução artística de Yuezhuornis yangyuanensis, ave do Jurássico que não voava e vivia no chão Crédito: Chung-Tat Cheung/Reprodução

Uma ave que viveu há cerca de 150 milhões de anos pode ter seguido um caminho incomum durante a evolução: em vez de desenvolver a capacidade de voar (ou depois de perdê-la), teria se adaptado à vida em terra firme. A hipótese surgiu após paleontólogos identificarem uma nova espécie a partir de um fóssil encontrado no sudeste da China.

Batizada de Yuezhuornis yangyuanensis, a espécie viveu no período Jurássico, entre 149 milhões e 143 milhões de anos atrás. O estudo que descreve o animal foi publicado na quarta-feira (14) na revista científica Nature e aponta que a diversidade dos primeiros representantes da linhagem das aves pode ter sido maior do que se imaginava.

Yuezhuornis yangyuanensis, ave do Jurássico que não voava e vivia no chão 1 de 4

Com aproximadamente 50 centímetros de comprimento e peso estimado em 821 gramas, o animal apresentava características diferentes das observadas em muitas aves primitivas capazes de voar. Seus membros dianteiros eram curtos demais para funcionar como asas, enquanto as pernas eram compridas e delgadas.

A análise do esqueleto também identificou uma grande garra curva no segundo dedo do pé, semelhante à encontrada em dinossauros predadores, como o Velociraptor. A estrutura pode ter ajudado o animal a agarrar presas e reforça a hipótese de que ele tinha hábitos terrestres e predatórios.

O pesquisador Min Wang, da Academia Chinesa de Ciências e coordenador do estudo, afirmou que a descoberta amplia a compreensão sobre a diversidade dos primeiros representantes da linhagem das aves. "O Yuezhuornis desafia a ideia tradicional de que o corpo das aves evoluiu quase exclusivamente em resposta às exigências do voo. Esse novo fóssil muda nossa compreensão de como era uma ave do Jurássico", afirmou Wang ao g1.

“A descoberta de uma ave que não voava e corria pelo solo mostra a extraordinária diversidade de formas e modos de vida que existia perto da origem das aves”, completou.

O grupo Avialae reúne as aves modernas e seus parentes extintos mais próximos entre os dinossauros. A classificação do Yuezhuornis nesse grupo indica que a espécie pertencia à linhagem das aves, apesar de não apresentar adaptações típicas de animais voadores.

Uma das hipóteses levantadas pelos cientistas é que os ancestrais da espécie fossem capazes de voar, mas que o Yuezhuornis tenha perdido essa habilidade ao longo da evolução. Outra possibilidade é que a capacidade de voo tenha surgido de maneira independente em diferentes grupos.

O paleontólogo argentino Fernando Novas, da Fundação de História Natural Félix de Azara, destacou que o conjunto de características do fóssil aponta para um animal terrestre e predador. "Certos membros verdadeiros dos Avialae, tal como o Yuezhuornis, poderiam ter seguido o caminho oposto, abandonando os hábitos voadores de seus parentes", falou, à Folha de S. Paulo.

"Esse conjunto de características indica que o Yuezhuornis tinha um estilo de vida altamente predatório, terrestre e sem voo", completou.

A descoberta também pode contribuir para novas discussões sobre quais grupos de dinossauros eram os parentes mais próximos das aves. O fóssil apresenta semelhanças com pequenos dinossauros troodontídeos, enquanto uma hipótese bastante difundida relaciona as aves mais estreitamente aos dromeossaurídeos, grupo que inclui o Velociraptor.