NOVELAS

Avenida Brasil 2: 10 atores da novela original que não devem voltar à continuação

Isis Valverde, Alexandre Borges, Débora Bloch e Marcello Novaes estão entre os nomes que não devem integrar a nova fase da trama, prevista para janeiro de 2027

Heider Sacramento

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 22:35

Isis Valverde, Alexandre Borges e Marcello Novaes estão entre os nomes que não devem voltar em Avenida Brasil 2 Crédito: Reprodução

A volta ao Divino não será completa. A continuação de Avenida Brasil, planejada pela TV Globo para janeiro de 2027, deve reunir parte do elenco que marcou a novela original, mas também terá ausências importantes. Cerca de 20 atores da primeira versão não devem participar da sequência, incluindo artistas que deram vida a personagens populares da história.

Entre os nomes apontados estão Isis Valverde, Alexandre Borges, Débora Nascimento, José Loreto, Débora Bloch, Camila Morgado, Carolina Ferraz, Nathalia Dill, Marcello Novaes e José de Abreu.

Os motivos para as possíveis ausências são diferentes. Isis Valverde, que interpretou Suellen, já confirmou que não estará na continuação. No caso de outros artistas, a participação ainda não foi anunciada oficialmente pela emissora.

Uma das ausências mais significativas envolve o núcleo de Cadinho, personagem de Alexandre Borges, que movimentava a trama com seus relacionamentos simultâneos com três mulheres.

Elenco de "Avenida Brasil 2" 1 de 20

Na novela original, ele era casado com Verônica (Débora Bloch), Noêmia (Camila Morgado) e Aléxia (Carolina Ferraz). Já Nathalia Dill interpretava Débora, filha do empresário.

Parte dos atores desse núcleo está envolvida em outros trabalhos da Globo. Alexandre Borges e Nathalia Dill, por exemplo, integram o elenco de Quem Ama Cuida. Camila Morgado também está escalada para Lá na Minha Terra, próxima novela das seis.

Outras ausências estão relacionadas aos acontecimentos da primeira versão. Max (Marcello Novaes) e Nilo (José de Abreu) tiveram destinos trágicos no encerramento de Avenida Brasil.

Os dois personagens morreram na trama original, o que torna mais difícil uma retomada convencional de suas histórias na continuação.

Apesar das mudanças, a Globo prepara o retorno ao universo criado por João Emanuel Carneiro, com novos acontecimentos e personagens ligados à história que se tornou um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira.