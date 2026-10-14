TELEVISÃO

Avenida Brasil 2: Adriana Esteves e Débora Falabella antecipam novidades da continuação da novela

Prevista para janeiro de 2027, sequência terá o retorno de Carminha, Nina, Tufão e Jorginho; elenco apresentou detalhes da produção no Upfront Globo

Heider Sacramento

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 23:49

Adriana Esteves, Débora Falabella, Murilo Benício e Cauã Reymond estão de volta em *Avenida Brasil 2*, prevista para janeiro de 2027 Crédito: Reprodução

O reencontro de personagens que marcaram a teledramaturgia brasileira está cada vez mais próximo. Avenida Brasil 2, continuação da novela exibida em 2012, teve novidades apresentadas pelo elenco durante o Upfront Globo 2027, realizado nesta quarta-feira (14), em São Paulo. A produção tem estreia prevista para janeiro do próximo ano.

Entre os retornos confirmados estão Adriana Esteves, novamente como Carminha, Débora Falabella, que viverá Nina, Murilo Benício, no papel de Tufão, e Cauã Reymond, como Jorginho. A nova trama também contará com personagens inéditos e artistas que não participaram da primeira versão.

Ja deitei pra Avenida Brasil 2, lamento https://t.co/7amWgyZdOb — Babi (@babi) October 15, 2026

Durante o evento, Adriana brincou com os desafios de voltar a interpretar uma das vilãs mais marcantes de sua carreira. “Estou preocupada com meus picos de pressão, porque fazer a Carminha não é nada mole”, comentou a atriz.

Elenco de "Avenida Brasil 2" 1 de 20

Débora também adiantou que o público encontrará uma produção renovada. “Avenida Brasil volta toda repaginada”, afirmou.

Continuação de um sucesso da Globo

Exibida originalmente em 2012, Avenida Brasil conquistou o público com a rivalidade entre Carminha e Nina e se tornou um dos grandes sucessos da dramaturgia da emissora. A sequência pretende retomar esse universo, agora com novos acontecimentos e personagens.