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‘Avenida Brasil 2’: Carminha volta ao Divino como mulher regenerada e reacende desconfiança

Continuação da novela da Globo se passa 14 anos depois da história original e coloca a personagem de Adriana Esteves novamente no centro dos conflitos

Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 18:14

‘Avenida Brasil 2’ resgata o universo do Divino 14 anos depois, com novos conflitos e personagens Crédito: Reprodução/TV Globo

Quatorze anos depois dos acontecimentos que marcaram o Divino, Carminha está de volta, mas, desta vez, com uma imagem bem diferente daquela deixada no passado. É a partir dessa transformação que começa a história de ‘Avenida Brasil 2’, continuação da novela de João Emanuel Carneiro que estreia em janeiro de 2027, na faixa das 21h da TV Globo.

Depois de cumprir pena na prisão, Carmen Lúcia Araújo, vivida novamente por Adriana Esteves, passa a se dedicar a trabalhos sociais voltados para famílias em situação de vulnerabilidade após a desativação do lixão. A mudança faz com que ela ganhe reconhecimento da comunidade e até da mídia, sendo tratada como um exemplo de superação.

O retorno, porém, não será simples. Carminha tenta reconstruir os laços que destruiu no passado e busca principalmente o perdão da filha, Agatha (Karol Lannes). A aproximação com a jovem abre novamente as portas para a família de Tufão (Murilo Benício), que agora se tornou um empresário ainda mais bem-sucedido.

Carminha realmente mudou?

Essa será uma das principais perguntas da nova novela. Enquanto parte da família de Tufão acredita na transformação de Carminha, Nina (Débora Falabella) mantém a desconfiança. A personagem, que retorna à trama, volta a ficar no centro da história ao lado da antiga rival.

Elenco de "Avenida Brasil 2" 1 de 20

A presença de Carminha também chama a atenção de Renan Vitória (Thomás Aquino), uma liderança em ascensão no Divino. A relação entre os dois será marcada por disputas de influência e pela dúvida sobre quem está, de fato, conduzindo o jogo.

Novos personagens movimentam o Divino

A continuação não ficará apenas nos personagens conhecidos. O bairro ganhará novos moradores e histórias. Salomé (Thalita Carauta) será uma figura carismática ligada ao núcleo de humor, enquanto Jade (Jéssica Ellen) terá uma trajetória mais dramática.

Jade sonha em estudar engenharia genética nos Estados Unidos e construir uma vida longe de um relacionamento tóxico. A personagem enfrentará desafios, descobertas, romances e situações que devem ampliar o retrato do cotidiano do subúrbio carioca.

A nova novela também retoma personagens importantes da primeira versão. Além de Adriana Esteves, Débora Falabella e Murilo Benício, estão no elenco Cauã Reymond (Jorginho), Eliane Giardini (Muricy), Marcos Caruso (Leleco), Juliano Cazarré (Adauto), Letícia Isnard (Ivana) e Karol Lannes (Agatha). Entre as novidades estão Thalita Carauta, Jéssica Ellen, Karine Teles, Roberto Bomfim, Ravel Andrade, Cris Vianna, Ernani Moraes, Drico Alves, Thiago Rodrigues, Thomás Aquino e Fábio Scalon.

A proposta é reencontrar o público com o Divino e a família de Tufão, mas sem simplesmente repetir a história de 2012. Segundo João Emanuel Carneiro, Carminha, Nina e os antigos personagens estarão envolvidos em dinâmicas inéditas provocadas pela chegada dos novos moradores. A direção artística será novamente de Ricardo Waddington, retomando a parceria com o autor 14 anos depois.