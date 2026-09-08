TELEVISÃO

'Avenida Brasil 2' é confirmada pela Globo como próxima novela das 9 e já tem data para chegar à TV

Nova produção vai substituir 'Quem Ama Cuida' na faixa nobre da emissora

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 12:21

Carminha (Adriana Esteves) em Avenida Brasil Crédito: Globo/Divulgação

A Globo já definiu qual será a próxima novela das 21h. A emissora anunciou nesta terça-feira (8) que Avenida Brasil 2 ocupará a faixa depois de Quem Ama Cuida, atual trama do horário, com estreia prevista para janeiro de 2027.

O anúncio movimenta os fãs de novelas porque Avenida Brasil, exibida originalmente em 2012, se tornou um dos maiores fenômenos da teledramaturgia brasileira e marcou a televisão com personagens como Carminha, Nina e Tufão.

Avenida Brasil 2 é confirmada como nova novela das 9 da Globo 1 de 6

Apesar de ser apresentada como a próxima aposta da faixa das 9, ainda não há informações oficiais sobre a história, o elenco ou o início das gravações.

Quando estreia 'Avenida Brasil 2'?

De acordo com o anúncio da emissora, a novela chega à programação em janeiro de 2027, após o encerramento de Quem Ama Cuida.

Por enquanto, a Globo não revelou se a produção será uma continuação direta da história exibida em 2012, quais personagens poderão retornar ou quem ficará responsável pelo elenco e pela autoria.

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