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'Avenida Brasil 2' é confirmada pela Globo como próxima novela das 9 e já tem data para chegar à TV

Nova produção vai substituir 'Quem Ama Cuida' na faixa nobre da emissora

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 12:21

Carminha (Adriana Esteves) em Avenida Brasil
Carminha (Adriana Esteves) em Avenida Brasil Crédito: Globo/Divulgação

A Globo já definiu qual será a próxima novela das 21h. A emissora anunciou nesta terça-feira (8) que Avenida Brasil 2 ocupará a faixa depois de Quem Ama Cuida, atual trama do horário, com estreia prevista para janeiro de 2027.

O anúncio movimenta os fãs de novelas porque Avenida Brasil, exibida originalmente em 2012, se tornou um dos maiores fenômenos da teledramaturgia brasileira e marcou a televisão com personagens como Carminha, Nina e Tufão.

Avenida Brasil 2 é confirmada como nova novela das 9 da Globo

Avenida Brasil 2 é confirmada como nova novela das 9 da Globo por Reprodução
Avenida Brasil 2 é confirmada como nova novela das 9 da Globo por Reprodução
Avenida Brasil 2 é confirmada como nova novela das 9 da Globo por Reprodução
Carminha servindo Nina em Avenida Brasil por Reprodução | TV Globo
Nina arquiteta vingança contra Carminha em Avenida Brasil por Reprodução
Murilo Benício como Tufão em 'Avenida Brasil' por Divulgação/TV Globo
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Avenida Brasil 2 é confirmada como nova novela das 9 da Globo por Reprodução

Apesar de ser apresentada como a próxima aposta da faixa das 9, ainda não há informações oficiais sobre a história, o elenco ou o início das gravações.

Quando estreia 'Avenida Brasil 2'?

De acordo com o anúncio da emissora, a novela chega à programação em janeiro de 2027, após o encerramento de Quem Ama Cuida.

Por enquanto, a Globo não revelou se a produção será uma continuação direta da história exibida em 2012, quais personagens poderão retornar ou quem ficará responsável pelo elenco e pela autoria.

Avenida Brasil

Veja por onde andam as crianças de Avenida Brasil por Reprodução
Julia Farias na época de "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Gabriella Saraivah em "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
João Fernandes em "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
João Fernandes com o filho Nicolas por Reprodução
Jottapê em "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Jottapê é casado e tem dois filhos por Reprodução
Bernardo Simões em "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Roberta Piragibe em "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Roberta Piragibe em "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Julia Farias na época de "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Pedro Paulo Pedral na época de "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Veja por onde andam as crianças de Avenida Brasil por Reprodução
Duda Wendling na época de "Avenida Brasil" e atualmente por Reprodução
Duda Wendling na época de "Avenida Brasil" por Reprodução
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Veja por onde andam as crianças de Avenida Brasil por Reprodução

Mais informações sobre a trama devem ser divulgadas pela emissora nos próximos meses.

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