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‘Avenida Brasil 2’ ganha novos nomes no elenco; veja quem está confirmado

Karine Teles, Roberto Bomfim, Thalita Carauta e outros atores foram anunciados para a continuação da novela de João Emanuel Carneiro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 22:25

Thalita Carauta, Thiago Rodrigues e Karine Teles estão entre os novos nomes de ‘Avenida Brasil 2’
Thalita Carauta, Thiago Rodrigues e Karine Teles estão entre os novos nomes de ‘Avenida Brasil 2’ Crédito: Reprodução

A continuação de ‘Avenida Brasil’ começa a ganhar novos rostos além dos personagens que marcaram a novela original. Nos últimos dias, Karine Teles, Roberto Bomfim, Thalita Carauta, Cris Vianna, Ravel Andrade e Thiago Rodrigues foram apontados como integrantes confirmados do elenco da produção, que tem estreia prevista para 2027.

Entre as novidades, Karine Teles e Roberto Bomfim tiveram a escalação confirmada pela própria Globo à coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. Os dois terão personagens inéditos na trama. Thalita Carauta também aparece entre os nomes já definidos para a continuação.

Outro reforço é Cris Vianna, que, segundo o Terra, assinou contrato com a emissora para interpretar uma personagem criada especialmente para a nova história. Ravel Andrade e Thiago Rodrigues também foram anunciados recentemente como parte do elenco.

Quem volta da novela original

A continuação também terá o reencontro de personagens conhecidos do público. Adriana Esteves, Murilo Benício, Cauã Reymond, Débora Falabella, Marcos Caruso, Eliane Giardini, Letícia Isnard e Juliano Cazarré estão entre os nomes que retornam.

Débora Falabella, inclusive, ganhou um papel mais importante na continuação. A atriz, que inicialmente era cotada apenas para uma participação como Nina, fechou contrato para permanecer durante toda a novela.

Veja o 'antes e depois' dos atores mirins de 'Avenida Brasil'

Bernardo Simões e Mel Maia em 'Avenida Brasil' por Reprodução/TV Globo
Bruna Griphao em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
José Victor Pires em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Gabriella Saraivah em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Ana Karolina Lannes em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
João Fernandes em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Jottapê em 'Avenida Brasil' e, ao lado, com a mulher e os filhos por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Cauê Campos em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Mel Maia em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
Bernardo Simões em 'Avenida Brasil' e atualmente por Reprodução/TV Globo/Redes Sociais
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Bernardo Simões e Mel Maia em 'Avenida Brasil' por Reprodução/TV Globo

Karol Lannes também voltará como Ágata, enquanto Mel Maia estará novamente no universo de Avenida Brasil, mas com uma personagem inédita, diferente da Nina criança que interpretou na produção original.

Nomes ainda são cotados

Nem todos os atores divulgados como possíveis integrantes podem ser tratados como confirmados. Heloísa Périssé negocia o retorno como Monalisa, mas ainda não teve a participação oficializada.

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Também aparecem entre os nomes cotados Jéssica Ellen, Ernani Moraes e Thomás Aquino. Já Gabriel Fuentes, Bruno Montaleone e Fábio Scalon disputam o papel de um novo personagem que terá envolvimento com Carminha.

Cacau Protásio também já falou sobre a possibilidade de participar da novela, mas ainda não está confirmada.

Com as novas escalações, Avenida Brasil 2 começa a formar um elenco que mistura personagens que fizeram história na primeira versão e novos nomes que serão apresentados ao público.

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