TELEVISÃO

'Avenida Brasil 2': saiba quais atores do elenco original já morreram

Continuação do fenômeno da TV Globo estreia em 2027

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:02

Elenco comenta rumores e aumenta a expectativa por uma possível continuação de Avenida Brasil Crédito: Divulgação/TV Globo

A novela 'Avenida Brasil' parou o país há 14 anos e marcou a história da teledramaturgia com personagens icônicos. Agora, com a continuação da trama confirmada para janeiro de 2027, o público vive a grande expectativa de revisitar o bairro do Divino. No entanto, o reencontro com essa história também será marcado pela saudade, já que dois atores da versão original nos deixaram nos últimos anos.

Atores de 'Avenida Brasil' que já morreram 1 de 5

A perda mais recente do elenco foi a de Juca de Oliveira. O veterano faleceu em março deste ano, aos 91 anos, na capital paulista. Ele enfrentava problemas cardiológicos e um quadro de pneumonia, o que exigiu uma internação de oito dias na UTI do Hospital Sírio-Libanês antes de sua partida.

Na primeira versão da novela, Juca entrou no meio da narrativa para dar vida a Santiago, o pai de Carminha (Adriana Esteves). O personagem surgiu com uma máscara de bom velhinho, mas logo chocou o público ao se revelar o cérebro criminoso por trás de tudo. A trama revelou que ele assassinou a própria esposa e incriminou Mãe Lucinda (Vera Holtz) para roubar a herança da família.

O desfecho de Santiago entregou muita tensão no último capítulo da trama. O vilão foi baleado pela própria filha enquanto tentava tirar a vida de Tufão (Murilo Benício) e Nina (Débora Falabella). O crime fracassado levou o crápula direto para a prisão.

A produção também precisou se despedir da atriz Amélia Bittencourt, em fevereiro de 2025. Na novela, ela interpretou Elvira, que rendeu momentos divertidos como a mãe de Rui (Lui Strassburger), namorado de Alexia (Carolina Ferraz). Em uma das reviravoltas da novela, a personagem chega a se casar com ele.