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'Avenida Brasil 2': saiba quais atores do elenco original já morreram

Continuação do fenômeno da TV Globo estreia em 2027

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13:02

Elenco comenta rumores e aumenta a expectativa por uma possível continuação de Avenida Brasil
Elenco comenta rumores e aumenta a expectativa por uma possível continuação de Avenida Brasil Crédito: Divulgação/TV Globo

A novela 'Avenida Brasil' parou o país há 14 anos e marcou a história da teledramaturgia com personagens icônicos. Agora, com a continuação da trama confirmada para janeiro de 2027, o público vive a grande expectativa de revisitar o bairro do Divino. No entanto, o reencontro com essa história também será marcado pela saudade, já que dois atores da versão original nos deixaram nos últimos anos.

Atores de 'Avenida Brasil' que já morreram

Juca de Oliveira por Reprodução
Elvira (Amélia Bittencourt) em "Avenida Brasil" por Reprodução/ Rede Globo
Santiago (Juca de Oliveira) em "Avenida Brasil" por Reprodução/ Rede Globo
Amélia Bittencourt por Reprodução/ Rede Globo
Amélia Bittencourt e Juca de Oliveira em 'Avenida Brasil' por Reprodução/ Rede Globo
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Juca de Oliveira por Reprodução

A perda mais recente do elenco foi a de Juca de Oliveira. O veterano faleceu em março deste ano, aos 91 anos, na capital paulista. Ele enfrentava problemas cardiológicos e um quadro de pneumonia, o que exigiu uma internação de oito dias na UTI do Hospital Sírio-Libanês antes de sua partida.

Na primeira versão da novela, Juca entrou no meio da narrativa para dar vida a Santiago, o pai de Carminha (Adriana Esteves). O personagem surgiu com uma máscara de bom velhinho, mas logo chocou o público ao se revelar o cérebro criminoso por trás de tudo. A trama revelou que ele assassinou a própria esposa e incriminou Mãe Lucinda (Vera Holtz) para roubar a herança da família.

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O desfecho de Santiago entregou muita tensão no último capítulo da trama. O vilão foi baleado pela própria filha enquanto tentava tirar a vida de Tufão (Murilo Benício) e Nina (Débora Falabella). O crime fracassado levou o crápula direto para a prisão.

A produção também precisou se despedir da atriz Amélia Bittencourt, em fevereiro de 2025. Na novela, ela interpretou Elvira, que rendeu momentos divertidos como a mãe de Rui (Lui Strassburger), namorado de Alexia (Carolina Ferraz). Em uma das reviravoltas da novela, a personagem chega a se casar com ele.

A artista partiu aos 86 anos, após sofrer um ataque cardíaco fulminante. Ao contrário do colega de elenco, Amélia não estava internada. Ela sofreu o mal súbito enquanto estava em sua casa, localizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

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