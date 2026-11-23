NOVELA DAS 9

‘Avenida Brasil 2’ terá morte trágica, Carminha pobre e Nina em busca de vingança; veja os primeiros acontecimentos

João Emanuel Carneiro revelou detalhes da continuação da novela, que estreia em janeiro de 2027, com mudanças na vida dos personagens que marcaram a trama original

Heider Sacramento

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 20:10

Avenida Brasil 2 terá morte do filho de Nina e Jorginho e uma nova fase de Carminha, agora dedicada ao trabalho social Crédito: Manoella Mello/Globo

A vida de Nina (Débora Falabella) e Jorginho (Cauã Reymond) será marcada por uma tragédia logo no início de Avenida Brasil 2. A continuação da novela de João Emanuel Carneiro, prevista para estrear em 25 de janeiro de 2027, terá a morte do filho do casal, enquanto Carminha (Adriana Esteves) reaparecerá longe do luxo da mansão de Tufão.

Os primeiros acontecimentos foram antecipados pelo autor em entrevista ao jornal O Globo. A nova história será ambientada 14 anos depois dos eventos da novela original e terá a vingança novamente como um dos principais elementos da narrativa.

No começo da trama, Nina e Jorginho estarão vivendo no Catar, onde o ex-jogador trabalha como técnico de futebol. A rotina do casal será abalada pela morte do filho, o mesmo bebê apresentado ao público no último capítulo de Avenida Brasil, em 2012.

Elenco de "Avenida Brasil 2" 1 de 20

João Emanuel Carneiro revelou que se arrependeu de ter incluído a criança no encerramento da primeira novela, já que a decisão acabou criando dificuldades para desenvolver a sequência.

A tragédia também abrirá caminho para uma nova fase de Nina, que terá ainda mais protagonismo. Segundo o autor, a personagem continuará transitando entre atitudes de heroína e comportamentos típicos de uma vilã, característica que marcou sua trajetória na primeira versão.

Outra mudança importante envolverá Carminha, que terá uma vida bastante diferente após cumprir pena pela morte de Max (Marcello Novaes).

Sem o conforto da antiga mansão, a personagem passará a comandar uma ONG instalada na antiga casa de Mãe Lucinda (Vera Holtz). O espaço atenderá pessoas em situação de vulnerabilidade afetadas pelas transformações do antigo lixão do Divino, substituído por um aterro sanitário.

O trabalho social fará Carminha conquistar reconhecimento público e uma imagem de mulher regenerada. Entretanto, a dúvida sobre suas verdadeiras intenções continuará presente na história.

A tentativa de reaproximação com a família de Tufão (Murilo Benício) ganhará força quando Muricy (Eliane Giardini) convidar a ex-nora para um almoço de aniversário de Ágatha (Karol Lannes).

O bairro que serviu de cenário para boa parte da novela original também passará por transformações. O Divino de 2027 será apresentado como um lugar mais fragmentado, marcado pelo aumento da violência e por novos conflitos sociais.

A tecnologia também terá maior presença na narrativa, acompanhando as mudanças ocorridas desde a exibição da primeira versão.