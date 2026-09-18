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‘Avenida Brasil 2’ terá trama acelerada e novos conflitos no Divino, revela diretor

Ricardo Waddington adianta detalhes da continuação da novela e destaca chegada de personagens inéditos ao núcleo de Carminha, Nina e Tufão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 21:45

‘Avenida Brasil 2’ resgata o universo do Divino 14 anos depois, com novos conflitos e personagens
‘Avenida Brasil 2’ resgata o universo do Divino 14 anos depois, com novos conflitos e personagens Crédito: Reprodução/TV Globo

Quem espera por uma nova história cheia de reviravoltas em Avenida Brasil 2 pode encontrar o mesmo ritmo frenético que marcou a novela original. Com estreia prevista para 25 de janeiro de 2027, a continuação terá acontecimentos frequentes e novas dinâmicas entre personagens conhecidos e figuras que ainda vão chegar ao Divino.

Diretor da produção, Ricardo Waddington, que também integrou a equipe de Avenida Brasil (2012), explicou à Quem que a velocidade continuará sendo uma das características da trama escrita por João Emanuel Carneiro.

Elenco de "Avenida Brasil 2"

Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
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Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo

“Avenida Brasil 2 é uma continuação e mantém a marca que sempre definiu a obra: velocidade de trama, acontecimento a cada capítulo, uma história que não para de andar. Essa é uma de suas maiores forças, agora, a serviço de novos conflitos”, afirmou.

A nova novela terá novamente Carminha (Adriana Esteves), Nina (Débora Falabella) e a família de Tufão (Murilo Benício) no centro da narrativa. Apesar do reencontro com personagens que ficaram marcados na primeira produção, Waddington promete relações diferentes das vistas em 2012.

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Segundo o diretor, a chegada de novos personagens será responsável por provocar essas mudanças e colocar os protagonistas diante de situações inéditas. Entre as novidades está Jade, interpretada por Jéssica Ellen, que terá um papel de destaque na história.

O diretor participou nesta quinta-feira (17) de uma reunião sobre a produção ao lado de Henrique Sauer, João Emanuel Carneiro e Jéssica Ellen. A novela está em fase de preparação e deve ocupar a faixa das 21h da TV Globo após Quem Ama Cuida.

Assim, a continuação aposta no equilíbrio entre rostos conhecidos e conflitos novos, mantendo a agilidade narrativa que ajudou a transformar Avenida Brasil em um dos grandes sucessos da televisão brasileira.

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