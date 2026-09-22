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Avião da Latam sobrevoou três vezes região onde helicóptero com Rick desapareceu em SC

Voo que saiu de Guarulhos com destino a Caxias do Sul mudou o trajeto previsto e acabou pousando em Florianópolis

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11:49

Avião da Latam sobrevoou área onde helicóptero com Rick desapareceu em SC
Avião da Latam sobrevoou área onde helicóptero com Rick desapareceu em SC Crédito: Reprodução

Um avião da Latam que seguia de São Paulo para Caxias do Sul fez pelo menos três voltas sobre a Serra de Santa Catarina na manhã de segunda-feira (21), horas antes do início das buscas pelo helicóptero que levava o cantor Rick, da dupla com Renner, e outras três pessoas.

O voo LA3838 decolou do Aeroporto de Guarulhos às 10h10, com chegada a Caxias do Sul prevista para 11h30. Segundo os dados disponibilizados pelo FlightRadar, a aeronave seguia o trajeto inicialmente planejado até passar pela região de Chapadão do Lageado, na Serra catarinense, por volta das 10h57.

Videomaker publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido

Videomaker publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido por Reprodução
Videomaker publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido por Reprodução
Videomaker Paulo Soares publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares também estava no helicóptero que desapareceu com Rick e Bruno Avelar por Reprodução/Instagram
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Equipe da dupla Rick e Renner posta comunicado após sumiço de helicóptero em SC por Reprodução/Instagram
Helicóptero que levava Rick desaparece em SC; FAB e bombeiros fazem buscas pela aeronave por Reprodução
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Videomaker publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido por Reprodução

A partir daquele momento, o avião passou a fazer voltas sobre a região e permaneceu nas proximidades até aproximadamente o meio-dia. Depois, ainda sobrevoou uma área da Grande Florianópolis antes de pousar no Aeroporto Internacional de Florianópolis, às 12h22.

A mudança ocorreu horas antes de os bombeiros serem acionados para procurar o helicóptero que tinha Rick entre os ocupantes. 

Em nota, a companhia afirmou que o voo LA3838 foi alternado para Porto Alegre devido às condições meteorológicas adversas em Caxias do Sul, situação que, segundo a empresa, estava fora de seu controle.

"A LATAM Airlines Brasil informa que o voo LA3838 (São Paulo/Guarulhos–Caxias do Sul), desta segunda-feira (21/09), foi alternado para Porto Alegre devido às condições meteorológicas adversas no destino, situação alheia ao controle da companhia. A aeronave pousou normalmente, em total segurança. Em decorrência disso, o voo LA3839 (Caxias do Sul–Guarulhos) precisou ser cancelado. Os passageiros estão recebendo a assistência necessária", informou a companhia aérea em nota ao ND+.

Avião da Latam sobrevoou área onde helicóptero desapareceu em SC
Avião da Latam sobrevoou área onde helicóptero desapareceu em SC Crédito: FlightRadar/Reprodução

"A LATAM destaca que segue rigorosamente os mais elevados padrões técnicos e operacionais, e que tem a segurança dos passageiros e tripulantes como valor inegociável", completou.

Buscas pelo helicóptero

Os bombeiros foram acionados por volta das 16h para iniciar as buscas pelo helicóptero que desapareceu durante o voo pela Serra de Santa Catarina. O último ponto de referência registrado para a aeronave fica na localidade de Vacas Gordas, em Urubici.

Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar

Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação
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Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar por Corpo de Bombeiros de Santa Catarina/Divulgação

A área de procura se estende por aproximadamente 30 quilômetros na direção do Morro Agudo. Até o momento, as equipes não encontraram sinais ou partes da aeronave.

O helicóptero havia partido da região da Costa Esmeralda, em Porto Belo. Além de Rick, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto.

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Tags:

Rick

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