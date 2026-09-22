BUSCAS CONTINUAM

Avião da Latam sobrevoou três vezes região onde helicóptero com Rick desapareceu em SC

Voo que saiu de Guarulhos com destino a Caxias do Sul mudou o trajeto previsto e acabou pousando em Florianópolis

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11:49

Avião da Latam sobrevoou área onde helicóptero com Rick desapareceu em SC Crédito: Reprodução

Um avião da Latam que seguia de São Paulo para Caxias do Sul fez pelo menos três voltas sobre a Serra de Santa Catarina na manhã de segunda-feira (21), horas antes do início das buscas pelo helicóptero que levava o cantor Rick, da dupla com Renner, e outras três pessoas.

O voo LA3838 decolou do Aeroporto de Guarulhos às 10h10, com chegada a Caxias do Sul prevista para 11h30. Segundo os dados disponibilizados pelo FlightRadar, a aeronave seguia o trajeto inicialmente planejado até passar pela região de Chapadão do Lageado, na Serra catarinense, por volta das 10h57.

Videomaker publicou nas redes sociais imagens de dentro do helicóptero desaparecido 1 de 7

A partir daquele momento, o avião passou a fazer voltas sobre a região e permaneceu nas proximidades até aproximadamente o meio-dia. Depois, ainda sobrevoou uma área da Grande Florianópolis antes de pousar no Aeroporto Internacional de Florianópolis, às 12h22.

A mudança ocorreu horas antes de os bombeiros serem acionados para procurar o helicóptero que tinha Rick entre os ocupantes.

Em nota, a companhia afirmou que o voo LA3838 foi alternado para Porto Alegre devido às condições meteorológicas adversas em Caxias do Sul, situação que, segundo a empresa, estava fora de seu controle.

"A LATAM Airlines Brasil informa que o voo LA3838 (São Paulo/Guarulhos–Caxias do Sul), desta segunda-feira (21/09), foi alternado para Porto Alegre devido às condições meteorológicas adversas no destino, situação alheia ao controle da companhia. A aeronave pousou normalmente, em total segurança. Em decorrência disso, o voo LA3839 (Caxias do Sul–Guarulhos) precisou ser cancelado. Os passageiros estão recebendo a assistência necessária", informou a companhia aérea em nota ao ND+.

Avião da Latam sobrevoou área onde helicóptero desapareceu em SC Crédito: FlightRadar/Reprodução

"A LATAM destaca que segue rigorosamente os mais elevados padrões técnicos e operacionais, e que tem a segurança dos passageiros e tripulantes como valor inegociável", completou.

Buscas pelo helicóptero

Os bombeiros foram acionados por volta das 16h para iniciar as buscas pelo helicóptero que desapareceu durante o voo pela Serra de Santa Catarina. O último ponto de referência registrado para a aeronave fica na localidade de Vacas Gordas, em Urubici.

Bombeiros detalham buscas pelo helicóptero de Rick, dupla de Renner, e Bruno Avelar 1 de 7

A área de procura se estende por aproximadamente 30 quilômetros na direção do Morro Agudo. Até o momento, as equipes não encontraram sinais ou partes da aeronave.