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Avião de Amado Batista faz descida de emergência após falha; esposa do cantor relata momentos de pânico

Comandante afirmou que manobra foi necessária para descongelar sensor da aeronave

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 09:47

Voo de Amado Batista onde estava esposa e equipe passou por turbulência a caminho de Goiânia
Voo de Amado Batista onde estava esposa e equipe passou por turbulência a caminho de Goiânia Crédito: Reprodução

O piloto do avião de Amado Batista explicou o que provocou a descida de emergência da aeronave durante um voo do Maranhão para Goiás, na segunda-feira (9). Segundo o comandante Marcus Boldrin, os instrumentos do painel apresentaram uma falha após o congelamento de um sensor responsável por medir a pressão do ar e a velocidade do avião. A manobra permitiu que o equipamento voltasse a funcionar normalmente.

Em entrevista ao g1, Boldrin, que tem 36 anos de carreira na aviação e mais de 17 mil horas de voo, explicou que a aeronave estava a 30 mil pés de altitude quando os instrumentos do lado esquerdo do painel apagaram repentinamente. Na ocasião, o avião também desviava de nuvens de tempestade, conhecidas como cumulonimbus.

Veja fotos das fazendas de Amado Batista

Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Amado Batista tem patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
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Amado Batista tem patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
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Amado Batista tem patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão por Reprodução/Redes Sociais
Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais
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Fazendas de Amado Batista por Reprodução/Redes Sociais

Para resolver o problema, o comandante iniciou uma descida de 30 mil para 15 mil pés, cerca de 4,5 mil metros, em busca de uma camada atmosférica mais quente. O objetivo era descongelar o tubo de pitot, sensor utilizado para medir a velocidade da aeronave.

"Todo procedimento que a gente fez é um procedimento que a gente treina em simulador, que para a gente é normal. Claro que para o passageiro assusta, mas para nós, pilotos, é um procedimento padrão para o qual somos exaustivamente treinados", afirmou.

O piloto esclareceu que, embora a manobra seja chamada de descida de emergência na aviação, não houve declaração formal de emergência aos órgãos de controle de tráfego aéreo.

"Não foi declarada emergência, mas eu iniciei uma descida de emergência a fim de baixar e tentar ver se o tubo de pitot descongelava nessa tentativa, que foi o que aconteceu. Quando a gente atingiu 15 mil pés, com uma temperatura maior, o tubo descongelou e o sistema voltou ao normal", explicou.

Casamento de Calita Franciele e Amado Batista

Calita Franciele e Amado Batista por Reprodução/Instagram
Calita Franciele e Amado Batista por Reprodução/Instagram
Calita Franciele e Amado Batista por Reprodução/Instagram
Calita Franciele e Amado Batista por Reprodução/Instagram
Calita Franciele e Amado Batista por Reprodução/Instagram
Calita Franciele e Amado Batista por Reprodução/Instagram
Calita Franciele e Amado Batista por Reprodução/Instagram
Calita Franciele e Amado Batista por Reprodução/Instagram
Calita Franciele e Amado Batista por Reprodução/Instagram
Calita Franciele e Amado Batista por Reprodução/Instagram
Casamento de Calita e Amado Batista por Reprodução
Casamento de Calita e Amado Batista por Reprodução
Casamento de Calita e Amado Batista por Reprodução
Amado Batista e Calita Franciele por Reprodução
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Calita Franciele e Amado Batista por Reprodução/Instagram

Segundo Boldrin, não havia sinais visuais de formação de gelo na fuselagem ou nas asas. A hipótese é de que um resíduo de líquido no interior do sensor esquerdo tenha congelado devido às baixas temperaturas na altitude de cruzeiro.

Após a recuperação dos instrumentos, a tripulação verificou os níveis de combustível e as condições meteorológicas antes de retomar a viagem. O avião pousou em segurança em Goiânia, e ninguém ficou ferido.

Esposa de Amado Batista relatou desespero

O episódio também foi contado nas redes sociais pela influenciadora Cálita Franciele Batista, esposa do cantor. Em vídeo publicado na sexta-feira (13), ela relatou o medo que sentiu durante o voo, no qual estavam o casal e integrantes da equipe do artista.

Segundo Cálita, o desespero começou quando percebeu a rapidez da descida da aeronave. Ao olhar novamente para o painel, ela se assustou com a situação e chegou a escrever mensagens de despedida.

"Na hora que eu olhei no painel de novo, o trem estava rodando, descendo e muito rápido. Aí eu me desesperei. Fui escrever mensagem de despedida: 'Adeus, tchau, au revoir'", contou.

O relato da influenciadora foi publicado após o incidente, ocorrido durante o deslocamento da equipe do cantor entre o Maranhão e Goiás.

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