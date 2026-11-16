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Avião de Amado Batista voava a 30 mil pés quando painel apagou; piloto revela detalhes da emergência

Comandante Marcus Boldrin explicou o que provocou a falha nos instrumentos e detalhou a manobra realizada para recuperar o funcionamento do sistema durante o voo

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 10:07

Cálita Franciele Batista, esposa do cantor Amado Batista, relatou desespero após emergência durante voo Crédito: Reprodução/Instagram

O avião de Amado Batista voava a 30 mil pés de altitude quando os instrumentos do lado esquerdo do painel apagaram repentinamente. O problema ocorreu durante uma viagem do Maranhão para Goiás, na segunda-feira (9), e obrigou o comandante Marcus Boldrin a realizar uma descida de emergência para tentar recuperar o funcionamento dos equipamentos.

Em entrevista ao g1, o piloto, que tem 36 anos de carreira na aviação e mais de 17 mil horas de voo, explicou que a aeronave estava dentro dos limites operacionais quando apresentou a falha.

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"A gente subiu para 30.000 pés, que é altitude normal desse avião, o teto desse avião é 35.000, então tudo dentro dos limites operacionais. E de uma hora para outra, eu perdi o lado esquerdo do avião", relatou Marcus.

Para solucionar o problema, o comandante iniciou uma descida até 15 mil pés, cerca de 4,5 mil metros, em busca de uma camada de ar mais quente. A intenção era descongelar o tubo de pitot, sensor responsável por medir a pressão do ar e permitir o cálculo da velocidade da aeronave.

Na ocasião, o avião também desviava de formações de nuvens de tempestade, conhecidas na aviação como cumulonimbus (CBs).

O comandante ressaltou que a manobra seguiu os protocolos de segurança da aviação civil e fazia parte dos procedimentos para os quais os pilotos recebem treinamento.

"Todo procedimento que a gente fez é um procedimento que a gente treina em simulador, que para a gente é normal. Claro que para o passageiro assusta, mas para nós, pilotos, é um procedimento padrão para o qual somos exaustivamente treinados", afirmou.

Por que não houve declaração formal de emergência?

Boldrin esclareceu que, apesar de a manobra ser chamada de descida de emergência na aviação, não houve declaração formal de emergência aos órgãos de controle de tráfego aéreo.

"Não foi declarada emergência, mas eu iniciei uma descida de emergência a fim de baixar e tentar ver se o tubo de pitot descongelava nessa tentativa, que foi o que aconteceu. Quando a gente atingiu 15 mil pés, com uma temperatura maior, o tubo descongelou e o sistema voltou ao normal", explicou.

Segundo o piloto, não havia sinais visuais de formação de gelo na fuselagem ou nas asas. A hipótese é de que um resíduo de líquido no interior do sensor esquerdo tenha congelado devido às temperaturas negativas na altitude de cruzeiro.

Depois que os instrumentos voltaram a funcionar, a tripulação verificou os níveis de combustível e as condições meteorológicas antes de continuar a viagem. O avião pousou em segurança em Goiânia, sem registro de feridos.

Esposa de Amado Batista relatou momentos de pânico

O episódio também foi relatado nas redes sociais pela influenciadora Cálita Franciele Batista, esposa do cantor. Em vídeo publicado na sexta-feira (13), ela contou que ficou desesperada ao perceber a velocidade da descida da aeronave, que transportava o casal e integrantes da equipe do músico.

Segundo Cálita, o susto foi tão grande que ela chegou a escrever mensagens de despedida por acreditar que poderia não sobreviver.